«آخرین خانه دنیا» کمدی تلخ است/ قتل با سه گلوله

امیر غلامی کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی پیش فیلمبرداری یک فیلم کوتاه ۱۸ دقیقه ای با عنوان «آخرین خانه دنیا» را در روستاهای سنندج به پایان رساندیم که در حال حاضر مشغول انجام تدوین آن هستم اما تدوین نهایی آن را به فرد دیگری می سپارم.

وی با اشاره به اینکه فیلمنامه این اثر توسط وی و پیام محمودی کردستانی تهیه کننده اثر نوشته شده است، بیان کرد: ایده این فیلم از سوی پیام محمودی کردستانی مطرح شد که در نهایت ما به صورت مشترک این فیلمنامه را نوشتیم. «آخرین خانه دنیا» یک فیلم کمدی تلخ و روایتگر داستان فردی است که می خواهد مشکلات افراد روستا را حل کند اما شخص دیگری با داشتن ۳ گلوله در پی این است که او را بکشد.

غلامی با بیان اینکه مشغول آماده سازی این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران است، عنوان کرد: من دوست داشتم در آثارم تنوع ژانر داشته باشم از همین رو به سمت ساخت این اثر رفتم.

این کارگردان با اشاره به دیگر فعالیت هایش اظهار کرد: در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلمنامه بلند سینمایی ام با عنوان «زنی در چهارراه» هستم که روایتگر داستان شهرزاد قصه گو در عصر مدرن و درباره زنان و موقعیت آنها است.

کارگردان «ساختمان شماره ۱۳» در پایان گفت: فیلمنامه «زنی در چهارراه» اقتباسی آزاد از «هزار و یک شب» است و ما برای ساخت آن به دنبال تهیه کننده هستیم.