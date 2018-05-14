مسکو: انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اقدامی منفی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس را یک اقدام منفی می داند، زیرا این اقدام بازنگری در توافقنامه های بین المللی است.

لاوروف گفت: ما بارها نظر منفی خود را در مورد تصمیم آمریکا در خصوص ایجاد سفارت در بیت المقدس را بیان کرده ایم. ما معتقدیم که بازنگری یک جانبه در توافقات حاصله از تصمیمات جامعه جهانی نباید صورت گیرد.

وی افزود: باید در توافق ها و اسناد بین المللی، بازنگری صورت گیرد. ما همچنین نگران اوضاع به وجود آمده در نوار غزه هستیم.