امسال هم روزه اولی ها در شبکه کودک «سر سفره خدا» مهمان هستند‎

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه کودک، سری جدید برنامه «سر سفره خدا» با محوریت حمایت از کالای ایرانی از ساعت ۳ بامداد تا بعد از اذان صبح با مهمانان ویژه هر سحرگاه همراهِ بچه ها می شود.

در بخش نمایشی برنامه با نقش آفرینی احسان مهدی، امیر سهیلی و محمد حاج بابایی داستانی روایت می شود که در آن مادربزرگ احسان تصمیم دارد یک گلخانه بزرگ و متروکه را به پرورش گل و گیاه اختصاص دهد و از احسان می خواهد با او همراه شود.

در بخش «گلدان طلایی» با هدف تشخص بخشیدن به بچه هایی که امسال به سن تکلیف رسیدند و اولین روزه یا نماز را تجربه می کنند جایزه اهدا می شود. در «مسابقه مثبت هزار» کودکانی که موفق به حفظ سوره قدر می شوند با ارسال صدای خود در مسابقه شرکت می کنند. همچنین دعای هر روز ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه ساده و روان توسط کودکان خوانده می شود و «مسابقه صلوات خاصه امام رضا علیه السلام» از دیگر بخش های برنامه است.

«سر سفره خدا» به تهیه کنندگی و کارگردانی حمیدرضا عطارد کاری از کانال نهال شبکه کودک است که در ۳۱ قسمت آماده و در هر سحر گاه از شبکه کودک پخش می شود.