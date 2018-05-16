وجود ۳۰ فیلم درخشان در هفتمین دوره جشنواره حسنات

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صدرعاملی شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه هفتمین ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با اشاره به اینکه در جهان شاید برای اولین بار است که یک خیریه پیش گام در حمایت از تولیدات سینمایی شده است، اظهار داشت: اشاعه نیکوکاری تنها از راه سینما امکان پذیر است.

وی ادامه داد: در بخش مسابقه امسال شاهد ۳۰ فیلم درخشان بودیم و این جشنواره در ابعاد ملی توانسته گسترش یابد و مختص اصفهانی ها نیست.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه حسنات افزود: این جشنواره قصد دارد جهانی بیندیشد چراکه از بسیاری از کشورهای جهان برای نمایش فیلم هایشان در حوزه احسان و نیکوکاری در این جشنواره تقاضا داشتیم.

وی ادامه داد: بخش پویانمایی از جمله بخش های این دوره از جشنواره بو که با رشد توسعه قابل توجهی روبرو بود.

صدرعاملی تصریح کرد: حسنات توانسته با تکیه بر توان جوانان ایرانی، تاکنون سه تا چهار فیلمساز را به صورت حرفه ای به دنیای سینما معرفی کند.

وی اظهار داشت: دو هزار فیلم به دبیرخانه جشنواره حسنات در دوره هفتم ارسال شد که با گزیده کاری هیئت انتخاب که بسیار سختگیرانه عمل کردند، در نهایت ۳۰ فیلم برگزیده شناخته شد.