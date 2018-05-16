ترحلوا کیلویی ۵۵۰۰ تومان در شیراز/ نرخ زولبیا و بامیه مشخص نیست

احمد رضا وردی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اتحادیه صنف پزندگان شیراز در ایام ماه مبارک رمضان هیچگونه افزایش نرخی بر روی مواد غذایی ندارد تاکید کرد: هماهنگی های لازم با اعضای صنف انجام شده و هیچگونه افزایش نرخ مواد غذایی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: ترحلوا مانند سال گذشته با نرخ کیلویی ۵۵۰۰ عرضه می شود و نرخ انواع آش و حلم بادمجان نیز با سال گذشته تفاوتی ندارد.

اما بر خلاف اتحادیه صنف پزندگان شیراز، رئیس صنف قنادان از بی اطلاعی نرخ زولبیا و بامیه خبر داد و به خبرنگار مهر، گفت: اطلاعی از نرخ فروش زوبیلا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان ندارم.

محمد خلیل ترابی تاکید کرد: نرخ زولبیا و بامیه را باید از تهران پی گیری کنید.

وی در پاسخ به اینکه مشخص کردن نرخ زولبیا و بامیه به تهران ارتباط ندارد، گفت: امسال وضعیت اینگونه است و نرخ را باید از اتحادیه صنف قنادان تهران پی گیری کنید.