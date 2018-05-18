کشف آنتی بیوتیکی جدید در گل های تنباکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه La Trobe پپتیدی در گل تنباکو کشف کرده اند که احتمالا نوع جدیدی از آنتی بیوتیک است.

پپتیدها پلیمرهای کوچکی هستند که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه با ترتیب مشخصی و با پیوند پپتیدی تشکیل شده‌اند.

گیاه تزیینی Nicotiana alataبا تولید نوعی مولکول های ضدقارچ در برابر عفونت از خود دفاع می کند. اکنون محققان دانشگاه لا تروب پپتیدی به نام NaD۱را از گیاه ایزوله کردند تا امکان استفاده از آن به عنوان یک عامل آنتی میکروبال برای مصرف انسانی آزمایش کنند.

آزمایش ها نشان داد این پپتید در مقابل نوعی از میکروارگانیسم ها کارآمد است که بیشتر آنتی بیوتیک ها نمی توانند از بین ببرند. این میکروارگانیسم Candida albicans نام دارد و نوع معمول از مخمر است که در معده و دهان انسان وجود دارد. هرچند به طور کلی این مخمر بی ضرر است اما در افرادی که سیستم ایمنی بدنشان مختل شده، مشکل ساز می شود.

در آزمایش های انجام شده محققان متوجه شدند NaD۱ با سوراخ کردن دیواره بیرونی سلول ها و بازکردن آنها ،قارچ ها را به شیوه ای تهاجمی و موثر نابود کرد.

مارک هولت محقق ارشد این پژوهش می گوید: شیوه عملکرد آنها با آنتی بیوتیک های فعالی متفاوت است و به ما کمک می کند راه هایی جدید برای مقابله با عفونت ها را بررسی کنیم. این کشفی جالب است که به ما کمک می کند روش جدیدی از درمان های آنتی میکروبی را برای درمان بیماری های عفونی مانند ایدز، ویروس زیکا و غیره ابداع کنیم.