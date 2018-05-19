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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۳۷

با حضور معاون وزیر علوم ؛

سرپرست جدید دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد

سرپرست جدید دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد

اردبیل – با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عزیز حبیبی ینگجه به عنوان سرپرست جدید دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه محقق اردبیلی که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، سرپرست جدید این دانشگاه طی سخنانی برلزوم شناسایی نیازها و پاسخگوی به آنها تاکید کرد و افزود: امروز رشد علم و فناوری شتاب روز افزونی دارد و این شتاب سبب چالش دانشگاه ها شده است.

عزیز حبیبی با بیان اینکه در این خصوص باید رشد دانشگاه را از شتاب فناوری ها بیشتر کرده و حتی از آن جلوتر باشیم، تصریح کرد: دومین چالش پیش روی آموزش عالی، تغییر جمعیتی است زیرا زمانی دانشجویان دنبال دانشگاه ها بودند اما الان باید با ارتقای کیفیت خدمات، دانشگاه ها دنبال جذب دانشجویان برتر باشند.

وی چالش دیگر پیش روی آموزش عالی را انگیزه دانشجویان برشمرد و اضافه کرد: انگیزه دانشجویان با توجه به شرایط فعلی نسبت به قبل کمتر شده است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در عین حال توسعه رشته های جدید را از اولویت ها دانشگاه عنوان کرد و تقویت و نوسازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها، افزایش نسبت استاد به دانشجو، سوق دادن پایان نامه ها به سمت حل معضلات جامعه، تقویت مرکز رشد فناوری، ارتباط با صنعت و جامعه و... از جمله برنامه های خود برشمرد.

رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی نگین آموزش عالی در استان اردبیل است، افزود: امروز دانشگاه محقق اردبیلی یک برند است.

گودرز صادقی ادامه داد: در دانشگاه، کار فرهنگی اساس است و بقیه مسائل وسیله ای برای آرامش انسان است.

کد مطلب 4300836
محمد میرزایی ناطق

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