خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-شقایق لامع زاده: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا بدنبال استمرار در مخالفت های خود با توافق هسته ای ایران و تلاش برای برهم زدن آن در تاریخ ۸ ماه می یک هفته زودتر از زمان پیش بینی و تعیین شده سنای آمریکا بطور یکجانبه از این توافق خارج شد. ترامپ در عین حال کشورهای اروپایی را در صورت تداوم همکاری بخصوص در زمینه اقتصادی با ایران به تحریم و کنار گذاشته شدن تهدید کرد.

همین مسئله موجی از اختلاف نظرها را در صحنه بین الملل به راه انداخت. اروپایی ها که معتقدند این توافق، توافقی امنیتی و هدفمند است تلاش برای حفظ آن را آغاز کرده و بار دیگر به پای میز مذاکره با ایران نشستند. سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس بار دیگر همانند ۱۲ سال گذشته، مذاکره برای حفظ توافق هسته ای را کلید زده و بر تداوم پایبندی دوجانبه به مفاد این توافق تاکید کردند.

این در حالی است که شرکت های هواپیمایی آمریکایی که در راستای لغو پاره ای از تحریم ها با ایران قرارداد همکاری داشتند به ناگاه با نیمه کاره گذاشتن قراردادهای خود از ادامه همکاری سرباز زدند. برخی از شرکت های اروپایی نیز بر طبل رفتن از ایران کوفتند، اما در عین حال مقامات اروپایی بر تداوم گفتگوها تا حفظ نهایی برجام اصرار دارند.

این موضوع سوژه گفتگوی خبرنگار مهر با «ادو ویگت» نماینده آلمانی پارلمان اروپا شد.



«ادو ویگت» عضو کمیسیون قضایی، کمیسیون آزادی های مدنی پارلمان اروپا و عضو هئیت همکاری با ایران است. ویگت از اعضای حزب دموکرات ملی آلمان است.

*با توجه به دیدار اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اختلاف تجاری میان آمریکا-اتحادیه اروپا را چگونه ارزیابی می کنید؟

رئیس جمهوری آمریکا سیاست های سرسختانه ای علیه شرکت های اروپایی اتخاذ کرده تا جایی که حتی آنها را در صورت همکاری اقتصادی با ایران به محرومیت از فعالیت تجاری در آمریکا تهدید کرده است.

این بوضوح بیانیه جنگ اقتصادی برای اروپایی ها است و به عقیده من تا ماههای آتی اجرایی شده و شرکت های اروپایی در بایکوت برنامه ریزی شده آمریکا قرار خواهند گرفت.

*نظر شما درباره اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران چیست؟

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستاورد ۱۲ سال مذاکره سخت دیپلماتیک که منجر به توافق هسته ای حاصله بود را با خروج از این توافق به باد داد. خروج از توافق هسته ای خیانت صریح به ایران بود در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به دقت تمام فعالیت های هسته ای ایران را مورد بررسی قرار داده و آن را تائید کرده است.

آمریکا با این اقدام خود بار دیگر نشان داد که قابل اعتماد نیست.

تجربه تلخ و ناراحت کننده خیانت از سوی آمریکا درباره شهروندان هندی مقیم این کشور نیز پیش آمد. ترامپ در زمان فعالیت های انتخاباتی خود اعلام کرد که تمام شهروندان هندی را از کشورش اخراج خواهد کرد.

بدنبال همین اقدام نیز بواسطه وقوع یک حمله به مرکزی در آمریکا وی ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک این کشور را به راه انداخت. کشورهای عربی نیز تجربیات تلخی بواسطه بد عهدی آمریکا در مناسبات خود با این کشور دارند و حالا نوبت ایران است.

*اروپایی ها باید چه اقدامی در برابر تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته ای ایران داشته باشند؟

این شانسی برای اروپایی ها است تا مستقل از قدرت امپریالیستی آمریکا بتوانند برای یافتن راه حل مناسب برای یک هدف بین المللی تصمیم گیری کنند. من گمان می کنم که این امیدواری محقق نشده و جامه عمل نمی پوشد. دلیل من هم این است که بطور مثال انگلیس به فعالیت ناو هواپیمابر آمریکا در کشورهای اروپایی کمک کرده و همواره همسو با اجرای سیاست های جاه طلبی و امپریالیستی آمریکا است.

فرانسه نیز در کنار انگلیس، آمریکا را در حمله هوایی به سوریه همراهی کرد. آلمان نیز کشور قدرتمندی در برابر آمریکا نبوده و در نهایت به آنچه که مطلوب آمریکا است تن می دهد.

من گمان می کنم که سیاست جنگ افروزی آمریکا این بار اروپا را نشانه گرفته و در پی ارائه دلایلی بر ضد توافق هسته ای ایران به اروپا بوده تا آنها را متقاعد کند که از این توافق خارج شوند. در نهایت امیدوارم که حدسیات من درباره ایران صادق نباشد.

*اخیرا سفری به ایران داشتید، در خصوص این سفر توضیحاتی بفرمایید؟

بله اخیرا سفری به ایران به منظور شرکت در کنفرانسی داشتم. اقامت من در ایران فوق العاده بود. ایران مردمانی صادق و دوست داشتنی دارد، مردمانی وطن پرست و خانواده دوست. من برای مردم ایران آرزوی صلح دارم و امیدوارم که توان مقابله در برابر امپریالیسم آمریکا را داشته باشند.