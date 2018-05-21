به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج بین المللی جاده ابریشم باحضور برترین های جهان طی روزهای ۵ تا ۱۵ خردادماه به میزبانی چین برگزار می شود.

سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ و بین المللی شطرنج زنان همراه با پویا ایدنی، مسعود مصدق پور و سیدمحمد امین طباطبایی سه استاد بزرگ مردان به عنوان نمایندگان شطرنج کشورمان در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

رقابت های شطرنج بین المللی جاده ابریشم در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می شود. برای این رقابت ها ۳۰۰/۰۰۰ یوان جایزه درنظر گرفته شده است. جایزه نقدی مسابقات میان ۱۶ نفر اول بخش مردان و ۶ نفر اول بخش بانوان توزیع می شود.

