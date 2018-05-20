به گزارش خبرنگار مهر، سعید برازنده مقدم امروز در سفر به شهرستان اردکان و دیدار با دادستان این شهرستان اظهار داشت: حریم جاده ها نیازمند نگهداری و مراقبت است و یکی از مسائلی در جاده ها بسیار حائز اهمیت است، موضوع ساخت و ساز در حاشیه راه ها است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد بیان کرد: برای کنترل ساخت و ساز در حریم جاده ها نیازمند همکاری دستگاه قضایی هستیم.

وی همچنین با اشاره به مواردی که سبب آسیب رساندن به جاده ها می شود، عنوان کرد: حرکت خودروهای دارای بار با تناژ بالا آسیب های جدی به حریم راهها وارد می کند که این موضوع نیز باید با کمک دستگاه قضایی کنترل شود.

به گزارش مهر، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در این سفر به همراه ذاکر رئیس اداره راهداری اردکان و رئیس اداره حقوقی و کارشناس حقوقی این اداره با معاون فرماندار اردکان و رئیس پلیس راه این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در مورد سیل بردگی جاده ها همچنین اعتبار لازم برای رفع مشکلات و آسیب های وارد شده به جاده ها، بحث و تبادل نظر شد.

در این سفر ضمن بازدید از پروژه های اجرایی حوزه اداره راهداری شهرستان اردکان، با مدیرکل دادگستری این شهرستان نیز در مورد حریم راه ها، کنترل خودروها و ... بحث و تبادل نظر شد.