به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، در پی افزایش حملات طالبان در شماری از ولایات افغانستان مجلس سنای این کشور اعلام کرد که پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا باید مورد بررسی قرار گیرد.

«فضل‌هادی مسلمیار» رئیس این مجلس گفت که عدم مفید بودن پیمان امنیتی با آمریکا برای مردم قابل قبول نیست و این دو پیمان٬ باید موجب برقراری صلح و ثبات در کشور شود.

وی افزود که مجلس سنا مقامات امنیتی را استیضاح می‌کند تا از آنها پرسیده شود که آمریکا و ناتو به پیمان امنیتی دوجانبه عمل می‌کنند یا خیر.

از سوی دیگر٬ شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان از ناتو و آمریکا انتقاد کردند و گفتند که آنها در جنگ از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت هوایی لازم و به موقع نمی‌کنند.

اعضای مجلس افغانستان تاکید کردند که مسئله حضور نیروهای حمایت قاطع در چارچوب پیمان امنیتی٬ باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. نیروهای خارجی باید با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری به موقع کنند.

«زلمی زابلی» عضو مجلس سنای افغانستان نیز گفت که اگر پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا عملی نشود، باید لغو شود. وی افزود که افغانستان در این پیمان فریب خورده است.

این درحالی است که پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا پس از مذاکرات طولانی٬ در روزهای ابتدایی تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان بین مقامات دو کشور به امضا رسید.