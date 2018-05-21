به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان سلسله با وجود سراب های زیبا و بهشتی، انواع باغات و مزارع و دشت های گسترده، مجموعه ای از زیبایی های طبیعت لرستان را در خود جای داده است؛ جایی که با آب و هوای سرد در زمستان و شرایط اقلیمی معتدل در بهار و تابستان تنوع گسترده ای از پوشش طبیعی را در مراتع و کوه ها گسترانده است.

وجود همین آب و هوای معتدل باعث شده تا عمده باغات گردو، زردآلو، سیب و گیلاس در این خطه سرسبز لرستان جای بگیرند؛ در کنار این باغات در سراسر شهرستان سلسله مزارعی وسیع از صیفی جات از جمله خیار به چشم می خورد و بهترین نوع خیار در لرستان مختص به «الشتر» مرکز شهرستان سلسله است.

در بهار با گذر از جاده ها و معابر روستاهای شهرستان سلسله می توان نوبرانه های فصل که به تازگی از مزارع و باغات چیده شده و برای فروش در کنار جاده ها بسته بندی شده اند را دید تا گردشگری در شهرستان سلسله با صرف میوه ها و صیفی جات تازه و ترد همراه باشد.

سراب «زز» در فاصله ۵ کیلومتری شهر الشتر با آبی زلال، حیات بخش روح انسان است، جایی که جوش و خروش سراب از سرچشمه آن تا آرامش و زلالی سراب در پایین دست، طبیعتی حیات بخش خلق کرده است و هر مسافری که از این منطقه عبور می کند بی شک ساعتی از روز خود را در کنار این سراب می گذراند و روح خود را جلا می دهد.

سراب «زز» با گذر از مزارع و باغات مختلف، این اراضی را نیز آبیاری می کند تا کشاورزی و باغداری منطقه را نیز رونق دهد.

در این فیلم، تصاویری از سراب حیات بخش «زز» را مشاهده می کنید. برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا روی گزینه HD کلیک کرده و گزینه ۳۶۰p را انتخاب کنید.