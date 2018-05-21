به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر در حاشیه سی و یکمین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تولید خودرو ویژه حمل زندانیان گفت: یک نمونه از این خودروها در اصفهان تولید و رونمایی شد و به دنبال این هستیم اگر اعتبارات لازم جذب شود، بتوانیم تولید این خودرو را به صورت انبوه پیگیری کنیم.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: خودروی طراحی و تولید شده، علاوه بر دارا بودن ضریب ایمنی بالا، امکان فرار زندانیان را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد و تولید هر خودرو بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا کسری بودجه سازمان زندان‌ها در سال ۹۷ برطرف شده است یا خیر؟ گفت: متاسفانه همچنان بالای هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی درباره بدهی سازمان زندان‌ها به نهادهای دولتی مانند ادارات آب، برق، گاز و ... اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد تومان به این نهادها بدهی داریم. به این سازمان‌ها گفته‌ایم هر موقع بودجه اختصاص یابد، بدهی‌شان را پس می‌دهیم.

وی در خصوص اعتبارات لازم برای تکمیل اردوگاه‌های ویژه محکومان مواد مخدر افزود: دولت سالانه برای ۷ اردوگاه محکومان مواد مخدر باید حداقل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دهد که معمولاً یک سوم تخصیص می‌یابد و آن یک سوم نیز یا پرداخت نمی‌شود یا زمانی پرداخت می‌شود که عملاً بابت نگهداری هزینه می‌شود.