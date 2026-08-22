به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پابرجا با اشاره به اهمیت دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات سلامت، اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و پراکندگی روستاها خدمات سلامت را از طریق مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و تیم‌های سیار به ساکنان مناطق مختلف ارائه می‌کند و مناطق کوهستانی لیردف نیز تحت پوشش این خدمات قرار دارند.

وی درباره فاصله روستاهای مورد اشاره در گزارش تا مراکز درمانی، توضیح داد: در بررسی فاصله‌ها لازم است، میان مرکز درمانی لیردف و مرکز شهرستان جاسک تفکیک قائل شد. فاصله برخی روستاهای مناطق کوهستانی مورد اشاره تا مرکز لیردف حدود ۳۰ کیلومتر است، در حالی که فاصله آنها تا شهر جاسک حدود ۹۰ کیلومتر برآورد می‌شود. بنابراین عدد ۹۰ کیلومتر ناظر بر فاصله تا مرکز شهرستان است و به معنای فاصله این روستاها تا نزدیک‌ترین مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت در لیردف نیست.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان جاسک، افزود: بخش قابل توجهی از روستاهای این مناطق دارای خانه بهداشت هستند و روستاهای کوچک‌تر نیز از طریق تیم‌های سیار بهداشتی و حضور بهورزان و نیروهای بهداشتی تحت پوشش خدمات قرار دارند. همچنین مرکز سلامت لیردف به صورت شبانه‌روزی فعال است و خدمات پزشکی، مامایی و دارویی مورد نیاز در این مرکز ارائه می‌شود.

دکتر پابرجا در خصوص تأمین دارو و اقلام مورد نیاز برای موارد ناشی از گزش مار و عقرب نیز گفت: ذخیره مورد نیاز سرم‌های ضد مار و ضد عقرب در مراکز مربوطه به ویژه مرکز لیردف پیش‌بینی و تأمین شده است و در حال حاضر کمبودی از این بابت گزارش نشده است. همچنین بر اساس بررسی سوابق و آمار ثبت شده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان طی دو سال اخیر مورد فوتی ناشی از عقرب گزیدگی در این منطقه گزارش نشده است.

وی با اشاره به نحوه ارائه سرم‌های ضد مار و عقرب، خاطرنشان کرد: تجویز و تزریق این فرآورده‌ها باید مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و با ارزیابی و نظارت پزشک انجام شود، چرا که احتمال بروز واکنش‌های حساسیتی شدید از جمله شوک آنافیلاکتیک وجود دارد. بر همین اساس تزریق سرم در مراکز دارای پزشک و امکانات لازم انجام می‌شود و خانه‌های بهداشت محل انجام این فرآیند درمانی نیستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک در پایان با تأکید بر اهمیت ارتقای دسترسی مردم مناطق روستایی و کوهستانی به خدمات سلامت، اظهار داشت: شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در بخش‌هایی از شهرستان جاسک محدودیت‌هایی را در زمینه دسترسی ایجاد می‌کند، اما شبکه بهداشت و درمان شهرستان با استفاده از ظرفیت مراکز سلامت، خانه‌های بهداشت و تیم‌های سیار ارائه خدمات به مردم این مناطق را به صورت مستمر دنبال می‌کند.

وی افزود: انعکاس دغدغه‌های مردم و مسائل مناطق مختلف می‌تواند به شناسایی نیازها و تقویت خدمات کمک کند و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز همواره از این رویکرد استقبال می‌کند و اطلاعات و توضیحات لازم را برای آگاهی افکار عمومی و تنویر افکار مردم ارائه خواهد کرد.