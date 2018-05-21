به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان که با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی انجام می شود ارتباط تلفنی مشترکان مراکز سلمانی فارسی، اشرفی اصفهانی، دکتر حسابی و مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با اختلال ۳ روزه همراه است.

براین اساس با اجرای عملیات مذکور، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۶۷۴، ۲۶۷۶، ۲۶۳۵ در محدوده خیابان های سرو غربی، میدان کتاب و سرو، نبش آسمان ها از روز گذشته به مدت ۷۲ با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی نیز مشترکان دارای پیش شماره های ۳۳۰۵ الی ۳۳۱۰، ۳۳۱۶ الی ۳۳۱۹ در محدوده خیابان های شهید پور عبدی، شهید جعفری، شهید کندی و شهید واضحی فرد در ۳ روز آینده در برقراری ارتباط تلفنی دچار اختلال می شوند.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۶۵۳۹، ۳۹۶۱ در محدوده این مرکز نیز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی نیز ارتباط تلفنی مشترکان دارای پیش شماره های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷، ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده خیابان های شهید منتظری، بلوار کریمی، بلوار امام حسین، ارضی پیما و مصطفی خمینی با اختلال ۳ روزه همراه است.