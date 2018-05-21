به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، درباره طرح توسعه مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی شوریجه، گفت: ذخیره کردن گاز طبیعی به میزان کافی در کشور، از جمله راهبردهای شرکت ملی گاز است. این مقدار ذخیره‌سازی در هر سال باید با مقدار انتقال گاز در شبکه و طول شبکه سراسری انتقال گاز مطابقت داشته باشد، اما اکنون مقدار ذخیره‌سازی گاز در مخازن سراجه و شوریجه به عنوان تنها مخازن ذخیره‌سازی، همگون نیست.

وی با بیان این‌که به طور معمول در حد ۱۰ درصد مصرف یک سال گاز کشور باید در مخازن ذخیره شوند، اظهار کرد: به عنوان نمونه، زمانی که به مصرف ۴۰۰ میلیارد مترمکعب در سال برسیم باید سالانه ۴۰ میلیارد مترمکعب ذخیره‌سازی گاز در کشور داشته باشیم، بنابراین استفاده از مخازن جدید برای ذخیره گاز موضوعی مهم و قابل توجه است.

تربتی با تاکید بر این‌که ذخیره‌سازی گاز طبیعی باید در نقاط مختلف کشور انجام شود و نمی‌توان به ۲ مخزن کنونی اکتفا کرد، ادامه داد: مخزن شوریجه موقعیت مناسبی در شمال‌شرق کشور دارد و نیز گنجایش لازم را برای توسعه حداکثری دارد، ظرفیت کنونی مخزن شوریجه بیش از ۲ میلیارد مترمکعب گاز است که با اجرای طرح توسعه این مخزن، ظرفیت به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

تربتی، قاعده ذخیره‌سازی گاز در مخازن را تزریق در هشت ماه نخست و برداشت در چهار ماه پایان هر سال عنوان کرد و گفت: این قاعده هر سال برای تزریق و برداشت گاز در ۲ مخزن سراجه و شوریجه اجرا می‌شود و پس از اضافه شدن مخازن جدید نیز با همین روش به کار ذخیره‌سازی می‌پردازیم.

وی از ادغام شرکت ذخیره‌سازی در مجموعه شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد و گفت: مسئولیت توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی به ما واگذار شده و توسعه مخزن شوریجه مهم‌ترین طرح کنونی در زمینه توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی است.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، اجرای طرح توسعه مخزن شوریجه به روش سرمایه‌گذاری BOT انجام خواهد شد، همچنین مناقصه بین‌المللی این طرح نیز آماده شده و به زودی فراخوان مناقصه انجام می‌شود.

تعداد مخازن ذخیره‌ گاز طبیعی افزایش می‌یابد

تربتی درباره افزایش تعداد مخازن گاز طبیعی توضیح داد: افزون بر سراجه و شوریجه، پنج مخزن دیگر در نقاط مختلف کشور در نظر گرفته شده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم برای ذخیره گاز مناسب باشند، بنابراین پس از انجام مطالعات و آزمایش‌های لازم و شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت مخازن درباره هر کدام از آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان این‌که افزون بر مخازن نفتی، مخازن آبی و نمکی نیز برای ذخیره گاز طبیعی بررسی می‌شوند، اظهار کرد: یکی از این مخازن، گنبد نمکی کاشان است که اکنون در مرحله ارزیابی قرار دارد. نمونه‌برداری‌ها از این گنبد پایان یافته است و پس از انجام آزمایش‌های لازم، نتیجه کار اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، مخازن امام حسن، بانکور، باباقیر و بخش قزل تپه را از دیگر مخازن مورد نظر برای ذخیره‌سازی اعلام کرد و گفت: بخش قزل تپه در مرحله حفر چاه ارزیابی است و گنبد نمکی کاشان نیز از جمله طرح‌های جاری است که پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش‌ها، روش اجرای طرح را مشخص می‌کنیم و وارد فاز عملیات می‌شویم.