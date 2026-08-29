به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه (ششم شهریور) در جریان کنفرانس مطبوعاتی منظم دولت اعلام کرد که به دلیل بهبود قیمت در بازار و کاهش رقابت از سوی مصرفکنندگان الانجی آسیا، شرکتهای اپراتور گاز فعالانه در حال پر کردن مخازن ذخیرهسازی گاز هستند.
وی گفت که ۵۱.۶۴ درصد از مخازن ذخیرهسازی گاز آلمان پر شده و اپراتورها در روزهای اخیر مقدار قابلتوجهی گاز به این مخازن تزریق کردهاند.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان گفت: تعدیل افزایش قیمتها در فصل زمستان و تابستان یکی از عوامل رشد ذخیرهسازیها بوده است.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در افزایش ذخیرهسازیها این است که موج گرما در آسیا فروکش کرده و این به معنای تغییر مسیر محمولههای صادراتی از آسیا به این کشور است.
آلمان در نظر دارد ۷۰ درصد از ظرفیت مخازن خود را تا اوایل نوامبر پر کند.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان با بیان اینکه دولت به دقت وضعیت را زیر نظر دارد، گفت: این وزارتخانه پیشبینی میکند فعالان بازار به پرکردن تأسیسات ذخیرهسازی ادامه دهند.
با این حال، وی نسبت به تمرکز مطلق بر ذخیرهسازیها هشدار داد و گفت که مقدار مشخصی از ذخیرهسازی بهتنهایی تضمینی برای امنیت عرضه محسوب نمیشود.
وی گفت: سطح ذخیرهسازیها به ۷۰ درصد نمیرسد و امنیت عرضه به ارزیابی گستردهتر پایانههای واردات الانجی آلمان و توانایی کشور برای افزایش واردات از کشورهای اروپای غربی بستگی دارد.
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