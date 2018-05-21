به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دانشگاه هلسینکی در فنلاند واحد درسی درباره هوش مصنوعی ارائه کرده است. این درس به طور آنلاین و رایگان ارائه می شود و همه افراد از سراسر جهان می توانند در آن شرکت کنند. این واحد درسی برای افراد مبتدی است که خواهان دانش بیشتر درباره این موضوع هستند.

بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل نیز هم اکنون زیرمجموعه هایی دارند که روی پروژه های هوش مصنوعی فعالیت می کند و حتی صنایعی که به فناوری وابسته نیستند نیز برای انجام فعالیت های مختلف به هوش مصنوعی نیاز دارند.

در همین راستا جانینا فاگرلوند یکی از شرکای این پروژه در دانشگاه هلسینکی می گوید:شاید مردم متوجه نباشند اما زندگی روزمره آنها تحت تاثیر هوش مصنوعی است.

به گفته او یکی از این موارد استفاده از هوش مصنوعی در صنایع غذایی برای جداسازی محصولات و موارد دیگر است.

به هرحال کلاس آموزشی دانشگاه هلسینکی روی مبانی تمرکز می کند و با تعریف هوش مصنوعی و شیوه آن برای حل مشکلات آغاز می شود.

همچنین در این کلاس از شیوه استفاده از آن در دنیای واقعی بحث می شود. در بخش دوم کلاس شیوه عملکرد ماشین های یادگیری و شبکه های عصبی توضیح داده می شود.

کل این کلاس در ۳۰ ساعت تدریس می شود. در پایان کلاس دانشجویان خارجی یک گواهینامه دریافت می کنند.