به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان مستند «ورزا جنگ» با اقامتی ۸ ماهه در یکی از روستاهای استان گیلان تحقیقات خود را برای ساخت این پروژه آغاز کردند و پس از پژوهش و بررسی‌های لازم فیلمبرداری آن به مدت یک سال انجام شد.

پس از آن تدوین و مراحل فنی فیلم آغاز شد و در حال حاضر مهرداد جلوخانی صداگذاری این فیلم را به پایان رسانده است.

ساخت موسیقی «ورزا جنگ» نیز به زودی آغاز می شود.

موضوع این فیلم مستند داستانی درباره یک سنت قدیمی در گیلان است که گاوهای نر (ورزا) قدرتمند را پس از فصل برداشت محصول وادار به جنگ با یکدیگر می کنند. در روزگاران قدیم این کار مثل کشتی گیله‌مردی، یکی رسوم مربوط به جشن برداشت محصول بود و کاربرد سرگرمی سازی داشت اما این روزها این رسم قدیمی حالت شغل پیدا کرده و برای عده‌ای محل کسب درآمد شده است.

عوامل مستند داستانی «ورزا جنگ» عبارتند از کارگردان: مهناز صبور، طرح و تحقیق و پژوهش: حمید یکتا، تصویربرداران: مهدی آزادی، سرکیو مسگری، مختار نامدار، فرزاد فخرایی، مجتبی کوهکن، صدابرداران: شاهین پورداداشی - علیرضا کریم نژاد و امیر کوهکن، تدوین: مهناز صبور- محمد زارعی، دستیار تدوین: علی سهرابی، صدا گذار: مهرداد جلوخانی، اصلاح رنگ و نور: هوتن حق شناس، جلوه های ویژه: حسن نجفی منش، طراح لوگو و پوستر: بهراد جوانبخت، دستیار کارگردان: فرزاد فخرایی، تدارکات: عزیز صبور، عکاسان: محمد راد پرور- فرزاد فخرایی - مختار نامدار، روابط عمومی: گروه رسانه کاسیک، جانشین تهیه کننده: فرید صبور، تهیه کنندگان: حمید یکتا - مهناز صبور، مدیر تولید: حمید یکتا.