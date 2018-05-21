به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، طاهره افتخاری مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: سازمان ملل در راستای افزایش آگاهی عمومی و بالا بردن سطح درک مردم نسبت به مسائل مربوط به تنوع زیستی، همچنین جلب مشارکت عمومی در زمینه شناخت و حفاظت از تنوع زیستی کره زمین، روز ۲۲ ماه می مصادف با اول خردادماه را روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری کرده است.

وی افزود: به همین مناسبت در چنین روزی، بازدید از موزه تنوع زیستی به عنوان نماد تنوع زیستی کشور، رایگان اعلام می شود.

به گفته مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با تنوع گیاهی، جانوری، سنگ، کانی و فسیل، همچنین تشویق عموم به امر حفظ تنوع زیستی این سرزمین اجرا می شود.