به گزارش خبرگزاری مهر، احسان نوش آبادی افزود: کل مسیر ۱۴۵۰ متری تونل اصلی آرش - اسفندیار زیر روکش آسفالت رفته و متعاقب پیشرفت قابل ملاحظه اقدامات مربوط به نصب تجهیزات تاسیساتی، ۱۰ عدد از ۱۴ جت فن موردنیاز برای راه اندازی سیستم تهویه تونل نیز نصب شده است.

وی در تشریح روند پیشرفت سایر اقدامات اجرایی پروژه از نصب ۴۰ درصد سینی کابل‌های پیش بینی شده برای تکمیل تجهیزات تاسیساتی هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران خبر داد و گفت: پیشرفت عملیات اجرایی پروژه در مرز ۹۵ درصد قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، اجرای عملیات حفاری به منظور ایجاد خروجی اضطراری تونل به بلوار اسفندیار را از دیگر جبهه‌های فعال پروژه ذکر و ابراز امیدواری کرد که معدود اقدامات عمرانی باقی مانده تا پایان خردادماه سال جاری به سرانجام برسد.

با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی‌های شرقی - غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت (منطقه ۳) تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر(عج) را به حداقل خواهد رساند. فاز نخست این پروژه شامل طبقه دوم تونل (واقع در زیر بزرگراه مدرس) به همراه رمپ راستگرد خیابان آرش شرقی به بزرگراه مدرس از اواسط اردیبهشت ماه مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت و به این ترتیب ارتباط خیابان آرش غربی به خیابان آرش شرقی و مسیر جنوب به شمال بزرگراه مدرس برقرار شد.