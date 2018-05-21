به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی مظفری صبح دوشنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی ارتباطات برگزار شده بود اظهار کرد: امروزه شاهد تحولات شگرف در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری در عالم تبادل اطلاعات و ارتباطات هستیم و در این میان روابط عمومی ها می توانند مانند یک رسانه قدرتمند تصویرگر پیاده سازی سیاست های سازمانی با رویکرد تسهیل ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به شهروندان باشند.

وی افزود: سیر تحول روابط عمومی ها از کاربست شیوه های سنتی تا نوین نشان دهنده تلاش زیاد اندیشه ورزان و پژوهشگران این عرصه با هدف ارتقاء جایگاه این نهاد بوده است و امروزه شاهد این تغییرات از سازمان محوری صرف به چند وجهی متمرکز به شهروندان هستیم.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: به نظر صاحبان اندیشه، امروزه هیچ نیرویی به اندازه افکار عمومی قدرتمند نیست و بر این اساس رسانه ها و روابط عمومی ها می توانند نقش مؤثری در ساخت افکار عمومی ایفا نمایند.

مظفری تصریح کرد: افکار عمومی که پس از یک حادثه یا رویداد شکل می گیرد معیار قابل توجهی برای سنجش صحت عملکرد مسئولان ارزیابی می شود؛ بنابراین باید به این نکته مهم به صورت ویژه توجه کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که تلاش بسیار زیادی توسط برخی از کشورهای استعمار گر و در رأس آنها آمریکای جنایتکار برای فریب افکار عمومی به انجام می رسد و در این مقطع حساس مجموعه نهاد های اطلاع رسانی در کشور باید نقش خود را در جهت تنویر افکار عمومی جهان و بسط و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ارزش های والای انسانی به درستی و به خوبی ایفا کنند.

مظفری گفت: بعضی افراد خود را صدای مردم می دانند در صورتی که این یک توهم بیش نیست زیرا مردم با ایستادگی بر سر آرمان ها و ارزش ها، خواسته های خود را در برهه های تاریخی مانند راهپیمایی جهانی روز قدس و یوم الله 22 بهمن فریاد می زنند.

وی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه به عنوان مهمترین رکن حاکمیت در نظام اسلامی دارای بالاترین جایگاه ها به دلیل انتصاب به مقام ولایت است و به همین دلیل خدمتگزاران به مردم در این دستگاه باید تمامی تلاش خود را برای به ظهور و بروز رساندن کارآمدی نظام به کار گیرند و در این روند روابط عمومی ها می توانند نقش بی بدیلی ایفا کنند.

وی ادامه داد : توجه به سه اصل سرعت، صحت و دقت در اطلاع رسانی بسیار مهم است و با توجه به این اصول میتوان تاثیر گزاری مثبتی بر افکار عمومی داشت.