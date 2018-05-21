به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، سید ابوالفضل نصراللهی اظهار داشت: این اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری، اصلاح مراتع، بیابان زدایی، حفاظت از اراضی ملی و توسعه و نگهداشت فضای سبز در این شهرستان مورد نیاز است.

وی ادامه داد: امسال دو میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی برای این امر مصوب شده که برای پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده ناچیز است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری در این راستا حجم وسیعی از روان آب ها که موجب فرسایش خاک و ایجاد سیلاب در منطقه می شود قابل کنترل خواهد بود و آب های زیرزمینی نیز تغذیه می شود.

نصراللهی افزود: با توجه به خشکسالی متوالی اجرای طرح های آبخیزداری در دلیجان ضروری است ،در سال های اخیر اقداماتی برای مهار روان آب های سرگردان در دلیجان صورت گرفته اما ناکافی است.

وی گفت: بارندگی سیل آسا در روستای قالهر و کنترل نشدن روان آب ها در سال زراعی جاری باعث از بین رفتن زیر ساخت هایی نظیر پل و جاده در این روستا شد و متوسط تولید روان آب در این شهرستان سالانه ۶۷ میلیون متر مکعب است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان گفت: تاکنون عملیات آبخیزداری در سطح ۶۷ هزار و ۵۹ هکتار از اراضی ملی این شهرستان مطالعه و اجرا شده است.