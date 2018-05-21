به گزارش خبرنگار مهر، آزاد و فرنگی‌کاران اردوی تیم های ملی کشتی تمرینات خود را برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در خانه کشتی تهران آغاز کردند. این در حالیست که اردوی کنونی تا روز ۷ خرداد ماه پیگیری می شود و سپس اردونشینان پس از گذراندن سه روز مرخصی و استراحت فعال، دوباره وارد مرحله جدیدی از تمرینات خواهند شد. این روند تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی ادامه خواهد داشت تا ملی پوشان کشورمان در اوج آمادگی روحی و جسمی راهی این آوردگاه قاره ای شوند.

مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی با حضور نماینده هر تیم، بعد از ظهر روز قبل از مسابقات هر وزن برگزار می شود و مراسم وزن کشی رقابت ها نیز در صبح روز مسابقات انجام می شود. مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات اعلامی از سوی اتحادیه جهانی کشتی برگزار خواهد شد و از نفرات شرکت کننده تست دوپینگ هم گرفته می شود. همچنین رقابت های هر وزن نیز در یک روز به پایان خواهد رسید.

این رقابت ها در سالنی با ظرفیت یک هزار نفر که مسافتی بالغ بر ۱۵۰ متر با دهکده ورزشکاران خواهد داشت و بر روی دو تشک کشتی برگزار خواهد شد و دو تشک نیز برای سالن تمرین محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده است.

این مسابقات در کشتی آزاد، فرنگی و زنان و در اوزان المپیکی برگزار می شود که در کشتی آزاد مدعیان اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶، ۹۷، ۱۲۵ کیلوگرم و در کشتی فرنگی مدعیان اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷، ۹۷، ۱۳۰ کیلوگرم حضور خواهند داشت و شش وزن نیز به کشتی زنان اختصاص دارد. این درحالی است که در بازی‌های آسیایی سال ۲۰۱۴ در کره جنوبی کشتی گیران آزاد و فرنگی کار در ۸ وزن برگزار شد.

همچنین محمدابراهیم امامی داور بین المللی درجه S۱ (المپیکی) کشورمان به عنوان یکی از ۱۸ حاضر داور در این مسابقات قضاوت خواهد کرد. ضمن اینکه آخروجان روزیف نایب رئیس ازبکستانی اتحادیه جهانی کشتی، نماینده فنی این اتحادیه در بازیهای آسیایی جاکارتا خواهد بود.