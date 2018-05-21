محمد حسین کبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اعزام چهار تیم تخصصی کوهستان از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و تهران به ارتفاعات دنا عملیاتی می شود.

کبادی با اشاره به اقدامات انجام شده طی روزهای اخیر در ارتفاعات دنا، بیان داشت: ۲۶ نیروی جمعیت هلال احمر و کوهنوردان محلی به محل سقوط هواپیمای پرواز تهران- یاسوج اعزام شده اند.

وی از ارسال ۱۵۰۰ کیلوگرم تجهیزات تخصصی و شب مانی توسط بالگرد های هلال احمر به ارتفاعات دنا خبر داد و بیان کرد: تیم های امداد هوایی و خلبانان سازمان امداد و نجات سنگ تمام گذاشته و تجهیزاتی تخصصی به وزن یک و نیم تن را در راستای شب مانی تیم های تجسس اسلینگ به محل سقوط هواپیما در ارتفاع ۴۰۵۰ متری پازن پیر دنا انتقال دادند.

رئیس امداد و نجات کوهستان کشور انتقال خانواده جانباختگان سانحه سقوط هواپیما به ارتفاعات محل سقوط و بازدید از روند عملیات تجسس و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی در یخچال ها و دهلیزهای پرمخاطره دنا را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.