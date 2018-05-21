جعفر کافی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری در شهرستان انار اظهار کرد: در قالب این طرح که یک ماه به طول می انجامد هزار و ۵۰۰ راس دام سنگین علیه این بیماری واکسینه می شوند.

وی از همکاری بخش های دولتی و خصوصی برای اجرای طرح گفته شده خبر داد و افزود: بیماری تب برفکی می تواند باعث کاهش تولید شیر شود.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان انار گاو، گوسفند، بز و گاو میش در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند، تاکید کرد: تب برفکی می تواند باعث خسارت و تلفات شدید در دام ها و کاهش تولید شیر شود.

کافی تب برفکی را یک بیماری عفونی و مسری دانست و عنوان کرد: از دامداران درخواست داریم در طول اجرای طرح همکاری لازم برای واکسیناسیون دام ها را انجام دهند.

به گفته سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان انار کم اشتهائی، افسردگی، تب، بی حالی و تاول هایی در داخل دهان و روی پا حیوان از جمله علائم بیماری تب برفکی است.