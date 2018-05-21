به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، ارتقای کیفیت کالاهای داخلی را ضروری دانست و گفت: قیمت و کیفیت کالاهای داخلی باید قابل‌رقابت با کالاهای خارجی باشد.

وی به اهداف دولت درباره حمایت از کالای داخلی اشاره کرد و گفت: خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز حمایت از کالاهای تولید داخل است به همین منظور باید با همه توان در راستای تحقق این مهم تلاش کنیم.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد، گفت: در سال جاری نظارت و برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

به گفته نجفی ضروری است که دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید برای عرضه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ برند ملی در استان البرز حضور دارند، گفت: مصرف کالای داخلی با فرهنگ‌سازی ترویج پیدا می‌کند.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه مبارزه با کالای قاچاق و ارز نیازمند عزمی همگانی است، گفت: تعامل و هم‌افزایی در این حوزه اثربخش خواهد بود.

نجفی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه البرز در حوزه تولیدات خانگی و دارویی توانمند است، گفت: ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان باید معرفی شود.

وی بابیان اینکه مردم باید از مضرات کالاهای قاچاق آگاه شوند، گفت: متأسفانه تبلیغات کالاهای خارجی باعث شده است که مردم به سمت این کالاها کشانده شوند.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به اینکه البرز شاهراه ارتباطی بیش از ۱۳ استان کشور است، گفت: باید نسبت به مبادی ورودی و خروجی استان نظارت و کنترل بیشتری اعمال شد.

نجفی تأکید کرد: کشفیات کالای قاچاق در البرز با جدیت انجام می‌شود در این زمینه نیز توفیقات بزرگی کسب‌شده است.