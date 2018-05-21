به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، بهمن خدادادیان با اشاره به اینکه در زمینه عرضه مواد غذایی در پیاده‌روها براساس قانون هرگونه اقدامی که سبب ایجاد مزاحمت برای مردم شود جرم محسوب می‌شود اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در کرمانشاه جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه براساس روند هر ساله از ۱۰ روز قبل از ماه رمضان جلساتی با صنوف مختلف برگزار شده است عنوان کرد: نکات بهداشتی مدنظر به صنوف مختلف آموزش داده شده و با اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف هماهنگی لازم جهت برخورد با صنوف مختلف انجام شده است.

خدادادیان با اشاره به اینکه برخی از اماکن خارج از صنوف و وظیفه خود اقدام به تولید آش و زولبیا و بامیه می‌کنند گفت: در کل شهرستان کرمانشاه در مجموع ۲۱۴ کبابی و حلیم‌پزی و ۴۵۶ کارگاه قنادی وجود دارد که ۷۳ بازرس در قالب سه تیم کارشناسی و سه گروه ویژه در نوبت صبح و عصر نظارت دارند.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه هماهنگی با دادستانی در صورت نیاز به دریافت حکم قضایی انجام شده است افزود: در زمینه بازار روزها با سازمان میادین و میوه ‌و تره‌بار و اجراییات شهرداری هماهنگی لازم انجام شده است که با افرادی که در این بازارها به توزیع خرما و شیرینی بپردازند برخورد شود زیرا در برخی از موارد اقلام تاریخ مصرف گذشته یا فاقد کیفیت عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تخلف بهداشتی از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع‌رسانی شود بیان کرد: نظارت بر نانوایی‌ها به‌ویژه نان‌بربری حین افطار به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و به مردم توصیه می‌شود از ظروف یکبار مصرف به‌ویژه برای آش و حلیم استفاده نکنند و ظرف مناسب را همراه خود داشته باشند.

خدادادیان با بیان اینکه دستگاهی جهت سنجش روغن و میزان جوش شیرین موجود در نان در اختیار بازرسان قرار داده شده است گفت: هیئت‌ها و گروه‌های مذهبی در پخت نذورات دقت لازم را داشته باشند و موارد بهداشتی را رعایت کنند و در یک محل مناسب این اقدام را انجام دهند و در این زمینه هماهنگی‌های لازم با تبلیغات اسلامی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه افرادی که مشغول به تولید و توزیع غذا هستند باید اصول بهداشت فردی از جمله پوشیدن دستکش و کلاه را مد نظر داشته باشند عنوان کرد: در سال گذشته حکمی به مدت یک هفته صادر شد و در این مدت بیش از ۵۰۰۰ قلیان جمع‌آوری شد و در مجموع در سال گذشته ۱۳ هزار قلیان جمع‌آوری و طی دو مرحله امحا شد.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه افزود: در ایام عید نوروز تمام قلیان‌های پارک کوهستان جمع‌آوری شد اما متأسفانه چون سود مناسبی در این موضوع وجود دارد باز هم تکرار می‌شود.