به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیز اله ملکی گفت: در پی رصد لحظه‌ای شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی، افرادی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی و پول‌شویی به‌صورت گسترده کرده‌اند که رسیدگی به این موضوع، به‌صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، ابتدا ۲ نفر در این رابطه شناسایی که با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات، متهمان در مخفیگاهشان در بندرعباس دستگیر و به همراه ادله جرم، به پلیس فتا انتقال داده شدند؛ همچنین طی تحقیقات بیشتر، ۲ متهم اصلی دیگر نیز در یکی از استان‌های کشور شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های انجام‌شده و در مواجهه با مستندات و مدارک موجود، معترف شدند برای کسب درآمد، با همکاری یکدیگر اقدام به راه‌اندازی سایت‌هایی برای شرط‌بندی و همچنین درگاه‌های پرداخت آنلاین جعلی در سایت‌های فیشینگ کرده‌اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد زیادی کارت‌بانکی و همچنین تجهیزات جعل، شامل مُهر، اوراق و مدارک هویتی افراد مختلف کشف شد.

سردار ملکی تصریح کرد: در بررسی تراکنش حساب‌های متهمان، مشخص شد مبلغ یک هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال گردش حساب داشته‌اند که مبلغ ۱۲ میلیارد ریال در حساب آنان مسدود شده و رسیدگی به پرونده اعضای این باند، همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار کرد: پلیس با عاملان این‌گونه اعمال مجرمانه به هر شکل ممکن با قاطعیت برخورد می‌کند و شهروندان نیز باید هوشیاری لازم را داشته باشند و توجه کنند که فضای مجازی به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی، به‌هیچ‌عنوان محیط امنی به‌منظور انجام این‌گونه فعالیت ها و مبادله پول نیست.

وی در پایان از عموم مردم استان خواست درصورتی‌که مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش‌های مردمی اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن، نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.