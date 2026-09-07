به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس صلواتی با اشاره به زمانبندی آزمونهای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵، بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برگزار خواهد شد.
وی افزود: ثبتنام آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ از ۳۰ شهریورماه تا ۵ مهرماه انجام میشود و آزمون نیز روز جمعه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. نتایج اولیه آزمون نیز ۴۰ روز کاری پس از برگزاری منتشر میشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان با اشاره به مراحل پیشروی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت گفت: قبولی در آزمون کتبی، نخستین مرحله از فرآیند ورود به حرفه وکالت است و پذیرفتهشدگان پس از موفقیت در این مرحله، وارد فرآیند احراز صلاحیت عمومی میشوند.
صلواتی ادامه داد: پس از طی مراحل احراز صلاحیت عمومی، پذیرفتهشدگان به دوره توجیهی راه مییابند و پس از گذراندن این مرحله، فعالیت خود را به عنوان کارآموز وکالت آغاز خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ورود به حرفه وکالت مستلزم طی مراحل قانونی و آموزشی مشخصی است، افزود: این فرآیند با هدف آمادهسازی پذیرفتهشدگان برای ورود حرفهای و مسئولانه به عرصه وکالت و ارتقای دانش و مهارتهای آنان پیشبینی شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان همچنین درباره آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ثبتنام این آزمون در ۸۱ رشته تخصصی از ۱۸ تا ۲۴ آبانماه انجام میشود و آزمون کارشناسی رسمی نیز روز جمعه ۲۵ دیماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
صلواتی از داوطلبان خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به آزمون وکالت و مراحل پس از آن را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و نسبت به زمانبندیهای اعلامشده توجه داشته باشند.
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