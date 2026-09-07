به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، ظهر دوشنبه در ستاد اقتصاد دانش بنیان خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های کشاورزی و معدن اظهار کرد: خوشحالیم که در استانی با ظرفیت‌های عظیم کشاورزی و معدنی حضور داریم و معتقدیم بخش قابل توجهی از مسائل این حوزه‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط مؤثر میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی قابل حل است.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان معاونت علمی، ستادهای تخصصی و اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد و افزود: بسیاری از مسائل و نیازهای بخش خصوصی و کارآفرینان را می‌توان از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود در معاونت علمی حل کرد.

قراردادهای «ساخت بار اول»؛ مسیری برای واگذاری طرح‌های فناورانه

افشین با اشاره به ظرفیت قراردادهای ساخت بار اول بیان کرد: این امکان وجود دارد که برای ایده‌ها و محصولات خلاقانه و فناورانه، ارتباط میان دستگاه اجرایی و شرکت دانش‌بنیان برقرار شود و طرح بدون نیاز به برگزاری مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار شود.

وی ادامه داد: در معاونت علمی سازوکاری شبیه یک شورای اقتصادی کوچک وجود دارد که در این زمینه می‌تواند تصمیم‌گیری کند و سقفی نیز برای این قراردادها تعیین نشده است.

معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار قرارداد ساخت بار اول در سال جاری منعقد شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این رقم تا پایان سال به حدود دو میلیارد دلار برسد که نشان‌دهنده رشد قابل توجه زیست‌بوم فناوری و ظرفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور است.

توسعه زیست‌بوم؛ به جای افزایش ساختمان‌ها

افشین با تأکید بر تغییر رویکرد معاونت علمی در توسعه زیست‌بوم نوآوری استان‌ها تصریح کرد: دیگر به دنبال توسعه فیزیکی و افزایش مترمربع در استان‌ها بدون برنامه نیستیم؛ مگر اینکه واقعاً نیاز و برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

وی افزود: ابتدا باید از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و سپس برای توسعه زیرساخت تصمیم‌گیری کنیم. رویکرد ما این است که به جای افزایش ساختمان‌ها، سقف و ظرفیت زیست‌بوم را افزایش دهیم.

۱۲ میلیارد تومان برای خانه خلاق خراسان جنوبی

معاون علمی رئیس جمهور از اختصاص ۱۲ میلیارد تومان برای تجهیز خانه خلاق و نوآوری استان خبر داد و گفت: این اعتبار براساس پروپوزال ارائه‌شده برای تجهیز خانه خلاق اختصاص می‌یابد و پس از طی فرآیند مربوط، پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به استان برای حمایت از شرکت‌های فناور خبر داد و افزود: این حمایت مشروط به آن است که استان متعهد شود از هر دو شرکتی که مورد حمایت قرار می‌گیرد، حداقل یک شرکت به شرکت دانش‌بنیان تبدیل شود.

۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان استان

افشین با اشاره به حمایت‌های صندوق‌های مرتبط با معاونت علمی اظهار کرد: در آخرین مصوبه، ۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت سرعت عمل در جذب این اعتبارات گفت: مصوبات معاونت علمی یک ماه اعتبار دارد و از زمان تصویب، اگر طرح در سامانه مربوط ثبت و فرآیند واگذاری انجام نشود، مصوبه اعتبار خود را از دست می‌دهد.

معاون علمی رئیس جمهور از «حسین‌نژاد» به عنوان نماینده و کارگزار معاونت علمی در استان یاد کرد و افزود: این فرد می‌تواند ارتباط میان استان و معاونت علمی را تسهیل کند تا طرح‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و نهایی شوند.

۶۰ میلیارد تومان حمایت از زیرساخت پارک علم و فناوری

افشین همچنین از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی معاونت علمی برای توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در صورت تأمین ۲۰ میلیارد تومان از سوی استان، معاونت علمی نیز ۴۰ میلیارد تومان برای زیرساخت اختصاص خواهد داد.

وی شرط این حمایت را استقرار شرکت‌های فناور در زیرساخت ایجادشده عنوان کرد و افزود: برای ایجاد زیرساخت جدید باید حداقل ۱۰ شرکت برای استقرار در آن فراخوان شوند و برنامه مشخصی برای استفاده از این فضا وجود داشته باشد؛ چراکه هدف ما ایجاد ساختمان خالی نیست.

۱۰۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی «اتاق تمیز»

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناورانه در حوزه سلامت و فناوری‌های پیشرفته اظهار کرد: مجموعاً ۱۰۰ میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته‌ایم که ۷۰ میلیارد تومان آن برای ایجاد اتاق تمیز و ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز ساختمان پارک اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: اتاق تمیز ایجادشده باید متعلق به کل استان باشد و دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه آزاد و شرکت‌های فناور و نوآور بتوانند از آن استفاده کنند.

افشین افزود: این زیرساخت صرفاً متعلق به پارک علم و فناوری نیست و سازوکار مدیریتی آن نیز به گونه‌ای طراحی خواهد شد که در صورت رضایت معاونت علمی از عملکرد مجموعه، مدیریت ادامه پیدا کند و در غیر این صورت امکان تغییر مدیریت وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های تخصصی گفت: برای فعالیت در حوزه اتاق تمیز باید هماهنگی لازم با دانشگاه علوم پزشکی و بخش‌های مرتبط انجام شود و ستاد سلامت معاونت علمی نیز این حوزه را تأیید کند.

معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: این زیرساخت باید تا دهه فجر تکمیل و اجرا شود و در صورت انجام نشدن تعهدات در زمان مقرر، پرداخت‌های بعدی معاونت علمی به پارک برای یک سال متوقف خواهد شد.

۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در صورت تقویت صندوق استان

افشین با انتقاد از وضعیت صندوق پژوهش و فناوری استان گفت: خط اعتباری فعلی صندوق حدود سه میلیارد تومان است، اما معاونت علمی ۲۰ میلیارد تومان برای آن مصوب کرده و تا پایان سال فرصت داده است تا سرمایه صندوق به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی افزود: اگر صندوق بتواند سرمایه خود را به ۱۰۰ میلیارد تومان برساند، معاونت علمی تا ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار آن قرار خواهد داد تا این منابع در اختیار زیست‌بوم فناوری استان قرار گیرد.

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: اگر صندوق نتواند به حداقل سرمایه تعیین‌شده برسد، مجبور خواهیم بود صندوق جدیدی در استان ایجاد و فعالیت صندوق فعلی را متوقف کنیم.

وی تأکید کرد: هدف این است که شرکت‌های دانش‌بنیان استان برای دریافت تسهیلات مجبور نباشند به تهران مراجعه کنند و بتوانند طرح خود را در استان ارائه کرده و تسهیلات را در همین منطقه دریافت کنند.

۵۰ میلیارد تومان برای توسعه «هاب صادراتی»

افشین همچنین از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه هاب صادراتی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای زیرساخت و ۴۰ میلیارد تومان برای شتاب‌دهی و شبکه‌سازی این هاب در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این هاب نباید صرفاً متعلق به خراسان جنوبی باشد، بلکه باید به عنوان یک مرکز اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور به بازار افغانستان فعالیت کند.

معاون علمی رئیس جمهور تأکید کرد: پارک علم و فناوری باید برنامه مشخصی برای این هاب ارائه کند و منابع اختصاص‌یافته نیز براساس همین برنامه جذب خواهد شد.

افزایش حمایت از بنیاد نخبگان استان

افشین از اختصاص چهار میلیارد تومان برای تجهیز بنیاد نخبگان خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار برای ارتقای تجهیزات و شرایط فیزیکی بنیاد نخبگان استان اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین خواستار تقویت ارتباط دانشگاه‌های استان با بنیاد ملی علم ایران شد و گفت: ارتباط دانشگاه‌ها با بنیاد ملی علم در استان به اندازه کافی مطلوب نبوده و به همین دلیل افزایش مأموریت‌های تعریف‌شده برای استان فعلاً متوقف شده است.

افشین افزود: اگر ارتباط دانشگاه‌ها با بنیاد ملی علم تقویت شود و پروپوزال‌های مناسبی ارائه شود، سقف اعتبارات و مأموریت‌های تعریف‌شده برای استان افزایش خواهد یافت.

چهار زنجیره ارزش در اولویت حمایت معاونت علمی

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حرکت به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش گفت: چهار زنجیره ارزش برای خراسان جنوبی در نظر گرفته‌ایم که شامل زنجیره کشاورزی با تمرکز بر زرشک، زعفران، عناب و گیاهان دارویی، گوهرسنگ‌ها، مس و بنتونیت است.

وی افزود: این موارد به عنوان اولویت‌های پیشنهادی اعلام می‌شوند و تصویب نهایی طرح‌ها براساس پروپوزال، شاخص‌های عملکردی و نقش هر یک از دستگاه‌ها انجام خواهد شد.

افشین با بیان اینکه معاونت علمی به دنبال ایجاد زنجیره کامل ارزش است، گفت: در این مدل، نقش دانشگاه، استانداری، وزارتخانه‌ها، معاونت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید مشخص باشد.

وی تأکید کرد: حمایت ما از بخش خصوصی، حمایت از ریسک و مسیری است که ایده را به ثروت تبدیل می‌کند؛ نه اینکه صرفاً یک زیرساخت ایجاد کنیم و منتظر بمانیم کسی برای آن کاربرد پیدا کند.

حمایت از طرح‌های منتهی به ثروت و ارزش افزوده

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: اگر در یک زنجیره نیاز به آزمایشگاه یا زیرساخت خاصی باشد، آن را ایجاد می‌کنیم، اما ابتدا باید مشخص شود این زیرساخت در کدام زنجیره ارزش قرار دارد و چه نقشی در ایجاد ثروت و ارزش افزوده ایفا خواهد کرد.

وی افزود: حتی در حوزه امنیت غذایی نیز در صورت ارائه طرح مناسب، امکان حمایت وجود دارد، اما مبنای تصمیم‌گیری، طرح و نقش مشخص بازیگران در زنجیره خواهد بود.

خراسان جنوبی؛ پیشگام در اجرای مدل جدید معاونت علمی

افشین با اشاره به سفرهای استانی خود گفت: امروز چهل‌ودومین سفر استانی معاونت علمی در دولت چهاردهم انجام می‌شود و تنها دو مرکز استان دیگر باقی مانده است.

وی افزود: در سفرهای بعدی، دیگر صرفاً بازدید از شرکت‌ها انجام نمی‌دهم، بلکه جلسات بر محور زنجیره‌های ارزش برگزار خواهد شد و هدف این است که طرح‌ها از مرحله گفت‌وگو به مرحله اجرا برسند.

معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه احساس می‌کنم خراسان جنوبی می‌تواند زودتر از بسیاری از استان‌ها این مدل را اجرایی کند، گفت: امیدواریم در بسته دوم اقدامات استان، این موضوع را به صورت عملیاتی دنبال کنیم.

ایجاد «لاین سبز» اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های استان

افشین در ادامه از آمادگی معاونت علمی برای ایجاد لاین سبز اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های خراسان جنوبی خبر داد و گفت: بخش خصوصی استان نیز می‌تواند برای زنجیره‌های ارزش خود طرح ارائه کند تا براساس کیفیت طرح، از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه استفاده کند.

وی افزود: برای طرح‌های استان یک لاین سبز یک‌ماهه ایجاد می‌کنیم تا طرح‌ها خارج از صف و با سرعت بیشتری بررسی و تصویب شوند.

معاون علمی رئیس جمهور تأکید کرد: شرکت‌هایی که مصوبه دریافت می‌کنند، می‌توانند منابع مربوط را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان اعتبار مالیاتی مورد استفاده قرار دهند و معاونت علمی نیز فرآیند علمی طرح را تضمین خواهد کرد.

افشین در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات گفت: انتظار داریم استان به‌ویژه در زمینه خانه خلاق و بخش دوم ساختمان پارک علم و فناوری با سرعت عمل کند؛ چراکه هدف ما اختصاص منابع برای ایجاد زیرساخت‌هایی است که در نهایت به توسعه فناوری، شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و تبدیل ایده به ثروت منجر شود.