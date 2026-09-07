هزارجریبی: حمایت از پنبه، حمایت از اقتصاد روستاهای گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی زنجیره ارزش تولید پنبه گلستان اظهار کرد: موضوع پنبه یکی از مطالبات جدی استان گلستان است که در جریان نشست شورای برنامهریزی استان نیز مطرح شد و معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری بر ارائه طرح و برنامه مشخص برای توسعه این محصول تأکید کرد.
وی افزود: پس از اعلام آمادگی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای حمایت از برنامههای توسعهای گلستان، هماهنگیهای لازم انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شنیدن مسائل فعالان این حوزه از نزدیک، از معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری دعوت شد تا با حضور در گلستان، ضمن آشنایی با ظرفیتهای موجود، مشکلات و آسیبهای زنجیره پنبه را از زبان تولیدکنندگان و فعالان این بخش بشنود.
هزارجریبی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، صرفاً طرح مشکلات نیست، بلکه تلاش میکنیم با بررسی دقیق مسائل، به یک تفاهم مشترک میان مجموعه جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برسیم و از ظرفیتها، امکانات و برنامههای ملی برای تقویت بخش کشاورزی استان استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گلستان در بخش کشاورزی گفت: انتظار ما از حضور معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری این است که حمایتها به موضوع پنبه محدود نشود و سایر حوزههای دارای ظرفیت برای توسعه روستاها نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: توسعه دامپروری، پرورش شتر و سایر فعالیتهای مرتبط با اقتصاد روستایی از جمله موضوعاتی است که میتواند در چارچوب همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
هزارجریبی همچنین توسعه گیاهان دارویی را از دیگر ظرفیتهای قابل توجه استان دانست و گفت: در کنار پنبه، پیشنهادهایی در زمینه توسعه پرورش دام، شتر و گیاهان دارویی مطرح شده است تا در صورت امکان، از ظرفیت معاونت توسعه روستایی برای پیشبرد این طرحها نیز استفاده شود.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: انید امید است با برگزاری این نشست و حضور معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در گلستان، به شناخت دقیقتر مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی منجر شود و در نهایت تصمیمهایی برای رفع موانع و تقویت زنجیرههای تولید در استان به دست آید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای ملی در کنار برنامههای استانی میتواند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تقویت اقتصاد روستاها و افزایش پایداری فعالیتهای تولیدی در گلستان کمک کند.
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