به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر دوشنبه در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ۵۶ درصد مساحت استان را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند و این ظرفیت، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های طبیعی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: معیشت بخش قابل توجهی از مردم استان با منابع طبیعی گره خورده است و باید از این ظرفیت در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد جوامع محلی استفاده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس با رویکرد جنگلداری اجتماعی گفت: اجرای این طرح می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با جنگل و تقویت معیشت جوامع محلی را فراهم کند.

رحمانی، فرآوری محصولات بلوط را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی جنگل‌های زاگرس عنوان کرد و ادامه داد: توسعه زنجیره فرآوری این محصولات می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی در مناطق جنگلی استان ایجاد کند.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح جنگلداری اجتماعی تأکید کرد و گفت: تدوین تفاهم‌نامه چهارجانبه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، فنی و اعتباری دستگاه‌های مختلف را فراهم کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همکاری بین دستگاهی و توانمندسازی جوامع محلی باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد تا حفاظت از جنگل‌ها در کنار ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان مناطق جنگلی دنبال شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این دیدار، جنگلداری اجتماعی را رویکردی مؤثر برای مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس دانست.

وی بر تقویت ابعاد اقتصادی و اجتماعی این طرح و توانمندسازی جوامع محلی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس شد.