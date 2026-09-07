به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی روز دوشنبه در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان حوزه جمعیت و خانواده و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز مواجهه با نظام سلطه در ابعاد مختلف برای آحاد ملت ملموس‌تر از گذشته شده است و حتی دیرباورترین افراد نیز دیگر تردیدی در دشمنی ذاتی نظام سلطه با نظام اسلامی، ایران عزیز و ملت ایران ندارند.



وی با اشاره به اظهارات و مواضع مطرح‌شده علیه ملت ایران افزود: سخنانی که از سوی رئیس نظام سلطه درباره ملت ایران و بازگرداندن ایران به عصر حجر، ریشه‌کن کردن تمدن ایران و اتهاماتی که به ملت ایران وارد شده، مطرح شد، نشان‌دهنده ابعاد مختلف این دشمنی است.



رستمی با قدردانی از حضور وزیر علوم، نمایندگان مجلس و مسئولان دولت در این جلسه اظهار کرد: مسئولان کشور به‌ویژه در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، جلسات متعدد و متراکمی دارند و از این رو از اهتمام و حضور همه عزیزان در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان تشکر می‌کنم.



وی یکی از ابعاد مهم جنگ با ملت ایران را تلاش برای آسیب‌زدن به حوزه‌های زندگی و مسائل اجتماعی دانست و گفت: موضوع خانواده از جمله حوزه‌هایی است که اهمیت آن امروز برای همه روشن شده و مسئله جمعیت نیز به عنوان یکی از مسائل مهم و نگران‌کننده کشور مورد توجه قرار گرفته است.



نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها افزود: فعالان، دلسوزان و دغدغه‌مندان حوزه جمعیت و خانواده در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا متناسب با وظایف خود در این زمینه اقدام کنند. موضوع ازدواج دانشجویی و پس از آن ازدواج دانشگاهیان نیز بیش از ۳۰ سال است که مورد توجه قرار دارد.



وی با اشاره به برگزاری بیست‌وهشتمین دوره ازدواج دانشجویی اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسید که موضوع دانشگاه، ازدواج دانشجویی و ازدواج دانشگاهیان اهمیتی فراتر از یک موضوع درون‌سازمانی یا مربوط به یک نهاد آموزشی دارد.



رستمی گفت: یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های جمعیت جوان کشور در سن ازدواج در دانشگاه‌ها حضور دارند و بیش از سه میلیون دانشجو در سن ورود به ازدواج یا در سن ازدواج هستند. ازدواج و تشکیل خانواده در میان این جمعیت می‌تواند هم بر روند تشکیل خانواده و هم بر روند جمعیت کشور تأثیرگذار باشد.



وی ادامه داد: دانشگاهیان به دلیل مرجعیت اجتماعی خود برای سایر اقشار جامعه نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. ترویج ازدواج در میان قشر نخبه، تحصیل‌کرده، پژوهشگر، محقق و جوانانی که در مسیر رشد علمی کشور قرار دارند، علاوه بر تأثیر مستقیم بر جمعیت، می‌تواند بر ذهنیت عمومی جامعه نسبت به مقوله ازدواج نیز اثرگذار باشد.



نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها افزود: اقدام به ازدواج در دوران دانشجویی و حتی پیش از اشتغال کامل، می‌تواند امکان‌پذیر بودن تشکیل خانواده در این دوره از زندگی را برای جامعه نشان دهد و به کاهش سن ازدواج کمک کند. دانشگاه به عنوان یک قشر مرجع می‌تواند این نگاه را در سطح عمومی جامعه گسترش دهد.



وی گفت: همین اهمیت موجب شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه برسد که اهتمام بیشتری به موضوع ازدواج دانشگاهیان داشته باشد. با توجه به تجربه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در زمینه ازدواج دانشجویی، ستاد ازدواج دانشگاهیان بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و مأموریت آن همه دستگاه‌های آموزش عالی و دستگاه‌های درگیر در حوزه ازدواج را دربر گرفت.



رستمی با اشاره به روند فعالیت این ستاد اظهار کرد: نخستین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان در دوره شهید آیت‌الله رئیسی برگزار شد، اما پس از روی کار آمدن دولت جدید، استقرار مسئولان در وزارتخانه‌ها، مسائل عمومی کشور و در نهایت شرایطی که کشور با آن مواجه شد، برگزاری دومین جلسه ستاد با تأخیر مواجه شد.



وی افزود: البته در این مدت، مسئولان دبیرخانه ستاد و نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون‌های مربوطه ارتباطات و فعالیت‌های خود را ادامه دادند و از اهتمام همه عزیزان برای تشکیل دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان قدردانی می‌کنیم.



رستمی با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان گفت: موضوع ازدواج باید هم در حوزه ترویج فرهنگی و هم در زمینه حمایت‌های عملی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه دولت و دستگاه‌های مسئول اقدامات خوبی را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم برای توسعه خوابگاه‌های متأهلی اظهار کرد: دکتر سیمایی و دیگر مسئولان در زمینه ساخت خوابگاه‌های متأهلی نسبت به دوره‌های قبل رشد ارزشمند و معناداری داشته‌اند. هرچند همچنان میان امکانات موجود و نیاز جمعیت دانشجویی فاصله زیادی وجود دارد، اما این همت و تلاش ارزشمند و شایسته تقدیر است.



نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها افزود: ما به جامعه دانشگاهی به عنوان موتور پیشران حرکت جمعیتی کشور نگاه می‌کنیم و امیدواریم مسئولان در مجلس شورای اسلامی و دولت نیز توجه ویژه‌ای به این بخش به عنوان یک حوزه پیشران داشته باشند.



وی با تأکید بر اهمیت راهبردی مسئله جمعیت گفت: همه ما بر این موضوع اتفاق نظر داریم که جمعیت یکی از مسائل مهم و راهبردی کشور است و جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه ایجاد شده، نیازمند همتی گسترده و ملی است.



رستمی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌ها و توجه‌های صورت‌گرفته، زمینه شکل‌گیری جمعیتی جوان، بالنده، اثرگذار و تعیین‌کننده برای افزایش قدرت ایران عزیز در آینده فراهم شود.