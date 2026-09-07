۶ درخت کهنسال کردستان در مسیر ثبت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا ظهر دوشنبه در جلسه ثبت آثار طبیعی کردستان اظهار کرد: درختان کهنسال تنها عناصر طبیعی یک منطقه نیستند، بلکه در بسیاری از مناطق به بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جوامع محلی تبدیل شدهاند؛ ظرفیتی که حفاظت و ثبت ملی آنها میتواند زمینه صیانت از میراث طبیعی و معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده کردستان را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در این خصوص اظهار کرد: جلسه ثبت آثار طبیعی استان با محوریت بررسی پرونده درختان کهنسال و ارزشمند برگزار شد و در جریان آن ۶ پرونده برای طی مراحل ثبت ملی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
طالبنیا افزود: درختان کهنسال از جمله عناصر ارزشمند میراث طبیعی هر منطقه به شمار میروند و اهمیت آنها تنها به ویژگیهای زیستمحیطی محدود نمیشود، بلکه میتوانند از جنبههای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارای ارزش باشند.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و مستندسازی این ظرفیتها بیان کرد: ثبت آثار طبیعی یکی از ابزارهای مؤثر برای حفاظت از عناصر ارزشمند طبیعت است و درختان کهنسال به دلیل قدمت، ویژگیهای منحصربهفرد و پیوند با محیط پیرامون، جایگاه ویژهای در این فرآیند دارند.
حفاظت از میراث طبیعی در مسیر توسعه گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان ادامه داد: پروندههای بررسیشده پس از انجام بررسیهای تخصصی و طی مراحل قانونی، برای ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور پیگیری میشوند.
طالبنیا خاطرنشان کرد: شناسایی و ثبت آثار طبیعی ارزشمند علاوه بر کمک به حفاظت از این سرمایهها، میتواند به معرفی ظرفیتهای طبیعی کردستان کمک کند.
وی افزود: توجه به این ظرفیتها در کنار برنامههای حفاظتی، زمینه استفاده از جاذبههای طبیعی استان در مسیر توسعه گردشگری پایدار را نیز فراهم خواهد کرد.
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