  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

۶ درخت کهنسال کردستان در مسیر ثبت ملی

۶ درخت کهنسال کردستان در مسیر ثبت ملی

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از بررسی ۶ پرونده درختان کهنسال استان برای ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا ظهر دوشنبه در جلسه ثبت آثار طبیعی کردستان اظهار کرد: درختان کهنسال تنها عناصر طبیعی یک منطقه نیستند، بلکه در بسیاری از مناطق به بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جوامع محلی تبدیل شده‌اند؛ ظرفیتی که حفاظت و ثبت ملی آنها می‌تواند زمینه صیانت از میراث طبیعی و معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده کردستان را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در این خصوص اظهار کرد: جلسه ثبت آثار طبیعی استان با محوریت بررسی پرونده درختان کهنسال و ارزشمند برگزار شد و در جریان آن ۶ پرونده برای طی مراحل ثبت ملی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

طالب‌نیا افزود: درختان کهنسال از جمله عناصر ارزشمند میراث طبیعی هر منطقه به شمار می‌روند و اهمیت آنها تنها به ویژگی‌های زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه می‌توانند از جنبه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارای ارزش باشند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و مستندسازی این ظرفیت‌ها بیان کرد: ثبت آثار طبیعی یکی از ابزارهای مؤثر برای حفاظت از عناصر ارزشمند طبیعت است و درختان کهنسال به دلیل قدمت، ویژگی‌های منحصربه‌فرد و پیوند با محیط پیرامون، جایگاه ویژه‌ای در این فرآیند دارند.

حفاظت از میراث طبیعی در مسیر توسعه گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ادامه داد: پرونده‌های بررسی‌شده پس از انجام بررسی‌های تخصصی و طی مراحل قانونی، برای ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور پیگیری می‌شوند.

طالب‌نیا خاطرنشان کرد: شناسایی و ثبت آثار طبیعی ارزشمند علاوه بر کمک به حفاظت از این سرمایه‌ها، می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های طبیعی کردستان کمک کند.

وی افزود: توجه به این ظرفیت‌ها در کنار برنامه‌های حفاظتی، زمینه استفاده از جاذبه‌های طبیعی استان در مسیر توسعه گردشگری پایدار را نیز فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6940208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها