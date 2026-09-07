به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین دوره آموزش نظری معارف جنگ که در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) برگزار شد، ضمن تبریک روز پدافند هوایی، دانشجویان را سرمایههای اصلی و زیرساختهای اقتدار کشور دانست و با اشاره به نقش راهبردی ایمان و امید، در تقویت روحیه دانشجویان، اظهار داشت: در سختترین شرایط، آنچه به یاری ما میآید، ایمان راسخ و امید به نصرت الهی است؛ مؤلفههایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر آنها تأکید داشتهاند.
امیر ایرانی با تأکید بر ضرورت آمادگی همیشگی نیروهای مسلح برای «خرمشهرهای پیشرو»، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی ما این است که اجازه ندهیم که دشمن به اهداف و خواستههای خود برسد و به یاری خداوند، در این مسیر موفق خواهیم بود؛ چرا که تحرکات دشمن بهصورت لحظهای، رصد میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اشراف عملیاتی این نیرو در آبهای دوردست و مأموریتهای برونمرزی، گفت: غافلگیری دشمن در مأموریتهای مختلف، بهگونهای بوده که توان عملیاتی برخی از ناوهای متخاصم را برای مدتی طولانی مختل کرده است. دشمن امروز از ابتکارهای عملیاتی نیروهای مسلح ایران اسلامی بهشدت نگران است و با توجه به پیشرفتهای حاصل شده، در صورت لزوم، میتوانیم دشمن را در هر نقطهای، زمینگیر کنیم.
دریادار ایرانی در پایان، دانشجویان دانشگاه افسری پدافند هوایی را «فرزندان برومند ارتش»، خواند و با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه و اعتماد به وعده الهی، تصریح کرد: اجازه نمیدهیم که القائات دشمن بر اراده و باور ما تأثیر بگذارد.
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