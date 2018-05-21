به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال ۹۶ تعداد ۲۳۹ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۹۵۷ مصوبه برگزار شده است، اظهار داشت: ۵۸ درصد مصوبات این جلسات معادل ۵۴۹ مصوبه اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۴۲ درصد مصوبات شامل ۴۰۸ مصوبه اجرایی نشده و در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه لرستان از نظر تعداد جلسات ستاد تسهیل برگزار شده رتبه اول کشور را کسب کرده است، تصریح کرد: همچنین از نظر تعداد مصوبات این جلسات رتبه دوازدهم کشور را داریم.

صفی خانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد ۱۲ واحد صنعتی در استان احیاء شده است، گفت: همچنین در سطح ۵۰ واحد صنعتی و تولیدی تثبیت اشتغال و افزایش ظرفیت تولید داشته ای L.

وی یادآور شد: ۸ واحد تولیدی از طریق بررسی و رسیدگی در ستاد تسهیل و رفع و موانع تولید به بهره برداری رسیده است.