به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، دادگاه استیناف بحرین وابسته به آل خلیفه حکم اعدام دو جوان بحرینی دیگر را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، این دو جوان به نام های سید احمد فؤاد العبار و حسین علی مهدی در پرونده ای سیاسی به اتهام قتل یک پلیس پاکستانی الاصل در منطقه کرباباد بحرین محکوم به اعدام شده بودند.

این درحالی است که پیشتر یک مرتبه دیگر هم حکم اعدام این دو جوان بحرینی تأیید شده بود.

این احکام ظالمانه درحالی تأیید شدند که پیشتر نهادهای حقوق بشری بین المللی ازجمله سازمان عفو بین الملل بارها و در مناسبت های گوناگون با صدور بیانیه ای سرکوبگری های آل خلیفه را محکوم کرده اند.