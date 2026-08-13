به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا وزنهبرداری در رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی تاشکند، مهسا بهشتی، نماینده ایران در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان و دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان، در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا در تاشکند عملکردی درخشان داشت و با کسب سه مدال طلا، قهرمان دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان آسیا شد.
بهشتی در حرکت یکضرب هر سه تلاش خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و وزنههای ۱۰۶، ۱۰۸ و ۱۱۳ کیلوگرم را مهار کرد تا با ثبت ۱۱۳ کیلوگرم، عنوان نخست و مدال طلای یکضرب را به دست آورد.
او در دوضرب نیز نمایش موفقی داشت و ابتدا وزنههای ۱۳۶ و ۱۴۲ کیلوگرم را بالای سر برد. در تلاش سوم نیز وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را انتخاب کرد و با ثبت رکورد نهایی ۱۴۸ کیلوگرم، دومین مدال طلای خود را کسب کرد.
بهشتی در مجموع با حدنصاب ۲۶۱ کیلوگرم نیز در جایگاه نخست ایستاد تا با سه مدال طلا، یکی از چهرههای موفق کاروان ایران در این رقابتها باشد.
البته ردهبندی نهایی بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان پس از برگزاری رقابتهای این دسته مشخص خواهد شد.
در همین دسته، آوا فرهادی دیگر نماینده ایران در رده نوجوانان بود. فرهادی در یکضرب وزنههای ۹۸ و ۱۰۱ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را از دست داد و در جایگاه چهارم قرار گرفت.
او در دوضرب نیز ابتدا وزنه ۱۲۲ کیلوگرم را از دست داد، اما در تلاش دوم وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی را با موفقیت ثبت کرد و در حرکت سوم نتوانست وزنه ۱۳۳ کیلوگرمی را مهار کند. فرهادی با مجموع ۲۲۴ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.
وزنهبرداری قهرمانی آسیا- ازبکستان
۳ مدال خوشرنگ طلا بر گردن دختر وزنهبردار ایران
مهسا بهشتی وزنهبردار دسته ۷۷+ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان به سه مدال طلا رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا وزنهبرداری در رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی تاشکند، مهسا بهشتی، نماینده ایران در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان و دسته ۸۶ کیلوگرم جوانان، در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا در تاشکند عملکردی درخشان داشت و با کسب سه مدال طلا، قهرمان دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان آسیا شد.
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