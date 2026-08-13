چندین کشته و زخمی در انفجار مهیب در بندر «روتردام» هلند 

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی پلیس شهر روتردام هلند اعلام کرد که امروز پنجشنبه در پی وقوع انفجاری در بندر روتردام، یک نفر جان خود را از دست داد و چندین نفر دیگر مجروح شدند. وی تأکید کرد که علت انفجار هنوز مشخص نشده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و جزئیات حادثه در جریان است.

پلیس روتردام در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این انفجار در حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در یکی از جاده‌ها رخ داده است. پلیس افزود: «ما در حال تحقیق برای بررسی جزئیات هستیم و محل حادثه محاصره شده است.»

از سوی دیگر، شرکت انرژی «جونفور» (Gunvor) که مدیریت مخازن محصولات نفتی را در منطقه ای نزدیک به بندر روتردام بر عهده دارد، از وقوع یک «حادثه» مجزا در حین انجام عملیات تعمیر و نگهداری خبر داد.

سخنگوی این شرکت اعلام کرد که این حادثه صبح امروز پنجشنبه منجر به زخمی شدن دست‌کم چندین نفر شده است و تأکید کرد که این شرکت در حال همکاری با مقامات محلی است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که پیش از این، قطع مکرر برق در بندر رخ داده است. مقامات ایمنی محلی و پلیس نیز توضیح دادند که تحقیقات همچنان ادامه دارد تا مشخص شود آیا ارتباطی میان قطع برق و انفجار وجود دارد یا خیر؟

بندر روتردام بزرگترین بندر اروپا محسوب می‌شود و دارای پالایشگاه نفت و تأسیسات متعدد پتروشیمی است.