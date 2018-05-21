به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد دو دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در شهرستان قائم‌شهر، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با بررسی‌های همه‌جانبه و انجام گشت‌های هدفمند خودروهای موردنظر را حین خروج از این شهرستان دریکی از محورهای مواصلاتی متوقف کردند.

سردار میرفیضی از دستگیری رانندگان این دو خودرو در این عملیات خبر داد و خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودروها ۵۴ دستگاه اسپیلت خارجی قاچاق کشف شد.

وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده را بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۶میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و کالاهای کشف‌شده تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه قاچاق کالا تخریب زیربنای اقتصاد کشور و نادیده گرفتن حق نسل فردا برای رشد و بالندگی است، گفت: خرید و مصرف کالای قاچاق موجب اختلال در عرضه تولیدات داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری در کشور و ایجاد بازار فروش برای کالاهای کشورهای خارجی خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت در کشور است از مردم خواست برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نیروی انتظامی همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.