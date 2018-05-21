۴۳ هزار تن پیاز از مزارع دزفول برداشت شد

علی کرمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت محصول پیاز از سطح یک هزار و ۲۵۰ هکتار از مزارع دزفول همچنان ادامه دارد .

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری رقم اصلاح شده زرد و سفید پیاز در دزفول کشت شده است، افزود: این محصول تاکنون از سطح یک هزار و ۸۰ هکتار از مزارع دزفول برداشت شده و برداشت از سطح ۱۷۰ هکتار ادامه دارد.

معاون جهادکشاورزی دزفول عنوان کرد: هر کیلوگرم محصول پیاز به قیمت سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار ریال از کشاورزان دزفولی خریداری می شود که این قیمت جوابگوی هزینه های کشاوزان نیست.

کرمی با بیان اینکه از هر هکتار مزرعه پیاز در دزفول حدود ۴۰ تن محصول برداشت می شود، یادآور شد: سال گذشته یک هزار و ۱۲۳ هکتار از مزارع دزفول به کشت پیاز اختصاص یافت که از این سطح حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شد.