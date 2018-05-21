به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر حسینیان بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از مزارع در حال برداشت محصول سیر در پارس آباد اضافه کرد: امسال سطح کشت محصول سیر در پارس‌آباد چهار برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به کشت سیر در هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی بخش خصوصی این شهرستان تصریح کرد: میزان تولید سیر از هر هکتار بین ۳۰ الی ۳۵ تن و کل تولید شهرستان با توجه به پیش بینی‌ها ۴۵ هزار تن خواهد بود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی پارس‌آباد بخشی از این میزان تولید مازاد برمصرف داخل استان بوده و به سایر شهرها و استان‌های کشور ارسال می‌شود.

وی کشت این محصول را برای زارعات اقتصادی برشمرد و متذکر شد: سیر برخلاف کشت سایر محصولات به آب کمتری نیاز دارد، لذا در صورت حمایت و وجود بازار داخلی و خارجی می‌تواند یک محصول اشتغال‌زا و اقتصادی باشد.

فرماندار شهرستان پارس آباد نیز در این بازدید برلزوم توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این شهرستان تاکید کرد.

علی علایی با دعوت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذار در بخش کشاورزی این شهرستان بیان داشت: پارس آباد برای سرمایه گذاران از ظرفیت مطلوبی برای توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی دارد.