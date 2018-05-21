بهره برداری از برخی از طرح های اقتصادی شمیرانات تا پایان خرداد

به گزارش خبرنگار مهر سیاوش شهریور بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه سفر محمد حسین مقیمی، استاندار تهران به شهرستان شمیرانات در جمع تعدادی از خبرنگاران به اجرای طرح های احداث هتل و مجتمع های تفریحی و گردشگری، نیروگاه سه مگاواتی فوتوولتاییک شمشک- دربندسر، طرح پایانه فروش محصولات کشاورزی شمیرانات، منطقه نمونه گردشگری شمشک- دربندسر و طرح توسعه ورزش های کوهستان دربند در جهت شکوفایی اقتصادی شمیرانات اشاره کرد و گفت: شمیرانات ظرفیت فوق العاده اقتصادی دارد.

وی اضافه کرد: از دیگر طرح های اقتصادی شمیرانات می توان به طرح بسته بندی آب معدنی، ایجاد منطقه نمونه گردشگری «لواسان» ، باغ گیاهان دارویی و مجموعه اکوکمپ های طبیعت گردی اشاره کرد.

فرماندار شمیرانات افزود: باید شرایط را برای حضور سرمایه گذاران در شمیرانات تسهیل کرد و در این راستا شاهد سفر امروز استاندار تهران به این شهرستان هستیم و امیدواریم با همکاری و مساعدت مدیران کل دستگاه های اجرایی بتوانیم طرح های اقتصادی موفقی را در این شهرستان اجرا کنیم.

شهریور از اجرایی شدن برخی از طرح های اقتصادی در شمیرانات تا پایان خرداد ماه خبر داد و گفت: در این راستا نیاز به مساعدت دستگاه های اجرایی است، متاسفانه برخی طرح ها در جهت اجرای طرح ها با مشکلاتی با برخی از ادارات کل مواجه می شوند، که باید همه تلاش کنیم، تا این مشکلات به حداقل رسیده و طرح های اشتغال زایی با قدرت اجرا شود.

بر اساس این گزارش، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران در سومین سفر از مرحله دوم سفرهای شهرستانی خود، بعد از ظهر دوشنبه وارد شهرستان شمیرانات شد.











