بند۱۳مصوبه شورای عالی امنیت ملی باتوسعه گردشگری شمیران مغایر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه دوشنبه در سفر به شهرستان شمیرانات طی نشست مشترک با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران این شهرستان، گفت: صنعت در شهرستان شمیرانات هنوز توسعه نیافته است، اما باید بدانیم، می توان با تکیه بر ظرفیت های کشاورزی و گردشگری در ری کاستی های موجود را جبران کنیم.

استاندار تهران بخش عمده ای از سخنان خود را به ظرفیت های گردشگری شمیرانات معطوف ساخت و تاکید کرد: بند ۱۳ مصوبه شورای عالی امنیت ملی به هیچ وجه به دنبال انسداد در ساخت وسازها و تفریح گاه های گردشگری در شمیرانات نیست، بلکه در پی ضابطه مند کردن ساخت و سازها است، که لازم است، شهرداران در همین زمینه با برنامه ریزی دقیق، در عین حال که با ساخت وسازهای غیر مجاز مقابله می کنند، برای توسعه و گسترش صنعت گردشگری برنامه ریزی و از مزیت کم نظیر شمیرانات بهره برداری کنند.

وی با بیان این که تامین زیرساخت های گردشگری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد، اضافه کرد: برای توسعه صنعت گردشگری، نیازمند دیدگاهی علمی مدیران و روسای دستگاه های اجرایی هستیم، باید بپذیریم، که برای توسعه صنعت گردشگری در استان تهران چاره ای جز برنامه ریزی های دقیق و علمی نداریم.

نماینده عالی دولت در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سرمازدگی اخیر و خسارات وارد شده به باغ داران شمیرانات به ویژه باغ های گیلاس اشاره کرد و گفت: نیمی از خسارت ۸۵۱ میلیارد تومانی باغ های استان تهران به باغ های شمیرانات وارد شد.

عملیاتی شدن سامانه فاضلاب شهری شمیرانات یکی از الزامات توسعه گردشگری

مقیمی توسعه امکانات شهری و روستایی در شمیرانات را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: عملیاتی شدن سامانه فاضلاب شهری شمیرانات یکی از الزامات توسعه گردشگری در این شهرستان است، که باید هرچه سریع تر برای جمع آوری فاضلاب در سطح روستاها وشهرهای این شهرستان اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه شورای برنامه ریزی استان تهران، می بایست در مرکز دهستان های شمیرانات اقدام به احداث سالن های چندمنظوره فرهنگی و رفاهی شود.

استاندار تهران با بیان این که شخصا بر روند اجرایی شدن هریک از مصوبات شورای برنامه ریزی استان تهران در خصوص شهرستان ها نظارت خواهم کرد، گفت: نباید فکر کنیم، مصوبه ای را روی کاغذ داریم و در عمل آن را به فراموشی بسپاریم، در سفر به هر شهرستان، مصوبات شورای برنامه ریزی در آن شهرستان را مد نظر خواهم داشت و از مسئول مربوطه پیگیری خواهم کرد.

رفع موانع فعالان اقتصادی شمیرانات

بر اساس این گزارش، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران در سومین سفر از مرحله دوم سفرهای شهرستانی خود، بعد از ظهر دوشنبه وارد شهرستان شمیرانات شد و ضمن بازدید از چندین طرح گردشگری نشست صمیمی با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در این شهرستان برگزار کرد.

مقیمی که در این سفر توسط جمعی از معاونان، مدیران استانداری تهران و نیز برخی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان همراهی می شد، به بررسی و رفع موانعی که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داشت، پرداخت.

وی پیش از این و در مرحله دوم سفرهای شهرستانی خود به شهرستان های پاکدشت و رباط کریم سفر کرده و از نزدیک، مشکلات صنعتگران این شهرستان ها را پیگیری و تصمیماتی برای حل آن ها اتخاذ کرده بود.















