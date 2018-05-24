علی اکبر دودانگه در حاشیه تمرینات اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد به خبرنگار مهر گفت: آزادکاران منتخب بعد از حضور در یک میدان سنگین و پرفشار انتخابی تیم ملی، وارد اردوی آماده سازی شده اند که ما در این مرحله از اردو که نخستین اردوی بعد از انتخابی است، تمرینات نسبتا سبک و ویژه ای را برایشان در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه تیم ملی شرایط متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته دارد، ادامه داد: به واقع شراط یتمی سخت‌تری را نسبت به سالهای گذشته داریم، چراکه ما برخی از چهره های جهانی و المپیک خودمان را به دلیل مصدومیت و ضرب خوردگی در اختیار نداریم. طبیعتا عدم حضور این چهره ها می تواند د عملکرد تیمی تاثیر زیادی داشته باشد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد به حضور چهره های جوان نیز اشاره کرد و گفت: به رغم غیبت برخی از نفرات عنوان دار و باتجربه ما چهره های جوان و جدیدی را در اختیار داریم که باید به خوبی برای رویدادهای مهم پیش رو مهیا شوند.

دودانگه در پایان با تاکید بر حضور آزادکاران در تورنمنت های تدارکاتی تا قبل از بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی خاطر نشان کرد: در مدت زمان باقیمانده تا این دو رویداد مهم و بین المللی باید حداکثر استفاده را از توان و پتانسیل موجود ببریم و بهترین ها را برای حضور در مسابقات انتخاب کنیم. البته در این روند باید به اهمین حضور در تورنمنت های بین المللی هم اشاره کرد که می تواند در شناسایی هر چه بهتر ترکیب تیم ملی به کادر فنی کمک بزرگی کند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز ۲۸ اردیبهشت در خانه کشتی تهران آغاز شده و تا روز ۷ خرداد ماه پیگیری می شود. این مرحله از تمرینات، نخستین اردوی آزادکاران بعد از رقابتهای انتخابی تیم ملی محسوب می شود که باید خود را برای بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان آماده کنند.