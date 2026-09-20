نفت برنت با وجود افت قیمت همچنان بالای ۱۰۰ دلار ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های منتشرشده در وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس (Oil Price)، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در قرارداد نوامبر به ۱۰۳ دلار و ۸۷ سنت رسیده که نسبت به آخرین رقم ثبت‌شده، ۹۵ سنت معادل ۰.۹۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در همین حال، داده‌های بازار نشان می‌دهد نفت برنت در معاملات روز ۱۸ سپتامبر نیز در محدوده ۱۰۳ دلار و ۸۷ سنت بسته شده است.

قیمت نفت در روزهای اخیر همچنان بالاتر از مرز ۱۰۰ دلار قرار دارد و تحولات مربوط به عرضه نفت در خاورمیانه از عوامل اثرگذار بر روند بازار بوده است.

برنت در معاملات ۱۸ سپتامبر با ۰.۹۵ درصد کاهش، در همین سطح ۱۰۳ دلار و ۸۷ سنت به کار خود پایان داد.