خرید حمایتی ۳۰ هزار تن گوشت مرغ در دستورکار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با تشریح اقدامات این شرکت برای حمایت از تولیدکنندگان مرغ اظهار کرد: در دو ماه اخیر و در دو مرحله، طرح خرید حمایتی گوشت مرغ در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
وی گفت: طی ۴ روز نخست اجرای مرحله جدید، نزدیک به ۲ هزار تن مرغ خریداری شده است. میزان خرید در روز نخست حدود ۱۵۰ تن بود که در روزهای بعد افزایش یافت و در آخرین روز به حدود ۵۰۰ تن رسید. پیشبینی میشود روند افزایشی خرید در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به نقش تولیدکنندگان در وضعیت بازار گوشت مرغ گفت: یکی از موضوعات مهم، هماهنگی مرغداران است. اگر مرغداران عرضه مرغ زنده را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید انجام دهند، قیمت بازار نیز در همان سطح باقی خواهد ماند و خرید حمایتی به تنهایی نمیتواند تأثیر زیادی بر افزایش قیمت داشته باشد.
وی افزود: قیمت گوشت مرغ تابع مؤلفههای مختلف تولید است؛ برای نمونه، زمانی که قیمت جوجه کاهش پیدا میکند، هزینه تولید نیز کاهش یافته و طبیعتاً قیمت نهایی محصول نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
جعفری با تأکید بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان گفت: شرکت پشتیبانی امور دام با تمام توان در حال اجرای طرحهای حمایتی است و تلاش میکند با اجرای این اقدامات، رضایت تولیدکنندگان را فراهم کند.
وی همچنین از تشدید نظارت بر فرآیند خرید و جمعآوری گوشت مرغ در سراسر کشور خبر داد و گفت: در ۳۲ استان، بازرسان ویژه اعزام شدهاند و طی روزهای گذشته مدیران شرکت در استانها حضور داشته و از نزدیک بر فرآیند جمعآوری و کشتار مرغ نظارت کردهاند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان است، اما در کنار حمایتهای مقطعی باید در زمینه برنامهریزی تولید نیز به یک برنامه منظم و دقیق دست پیدا کنیم تا بتوانیم در آینده کنترل و مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.
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