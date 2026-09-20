روایت هشت سال دفاع مقدس در موزه عکسخانه شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه عکسخانه شهر به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه گروهی عکس «روایت دفاع» را با ارائه ۱۵ قطعه عکس از تصاویر اتحاد و همدلی رزمندگان و نیروهای نظامی ایران در خطوط مقدم جنگ تحمیلی برپا میکند. این آثار از آرشیو عکسهای انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس انتخاب شدهاند.
محسن شاندیز، یوسف کورهپز، سعید صادقی، یونس ذاکری، جلیل دوروزی، حمزه رازدشت، یونس گرامی، عبدالله باقری، سعید تقیپور و جهانگیر رزمی عکاسان این نمایشگاه هستند.
آئین افتتاحیه نمایشگاه «روایت دفاع» روز سهشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در موزه عکسخانه شهر برگزار میشود. این نمایشگاه از اول تا ۹ مهر، همهروزه بهجز جمعهها از ساعت ۹ تا ۱۶ پذیرای علاقهمندان است.
موزه عکسخانه شهر در میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، بوستان بهار شیراز واقع شده است.
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