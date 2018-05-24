بارسلونا و ماموریت غیرممکن برای جذب «گریزمن»

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که برنامه‌‏ریزی‌‎های ضعیف تیم فوتبال بارسلونا در فصول اخیر هنوز در یادها مانده است، این تیم سعی دارد همه تلاشش را بکند تا یاد و خاطر آن روزهای تار را از ذهن هوادارانش پاک کند و در راستای این هدف به دنبال جذب آنتون گریزمن از اتلتیکومادرید است.

سال گذشته بود که این تیم برای خرید هکتور بیرین و مارکو وراتی تلاش کرد، اما هم در خرید این دو ناکام بود و هم نیمار را از دست داد و در نهایت توانست فقط عثمانه دمبله را به خدمت گیرد، هرچند این انتقال ابتدا مناسب به نظر می‎رسید، اما در ادامه او دچار مصدومیت‎های زیادی شد و نتوانست خواسته‌ها را برآورده کند.

این تیم حالا می‎خواهد گریزمن را به خدمت گیرد و مطمئنا باید منتظر بود اتلتیکومادرید قیمت این بازیکن را افزایش دهد. پیش از این انتظار می‏‌رفت قیمت ستاره فرانسوی ۱۰۰ میلیون یورو باشد و حالا مطبوعات اسپانیایی از افزایش درخواست باشگاه مادریدی برای این بازیکن خبر دادند. همچنین اتلتیکو به ماندن بازیکنش هم امید دارد و این کار را برای آبی و اناری‎ها سخت‎تر هم خواهد کرد.